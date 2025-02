ECOVACS lancia tre nuove linee di prodotto per il 2025

Dalla falciatura del prato alla pulizia di finestre e pavimenti: prendersi cura della casa non è mai stato così facile con le nuove famiglie di prodotti Ecovacs

ECOVACS Robotics, leader globale nella robotica per la casa intelligente, annuncia con orgoglio il lancio di tre innovative famiglie di prodotti pensate per trasformare la manutenzione della casa e del giardino. Le novità includono i robot lavapavimenti OMNI della famiglia DEEBOT X8 con tecnologia Mop Roller Instant Self-Washing Mopping e la famiglia DEEBOT T50 di robot per la pulizia ultrasottili; i robot tosaerba della serie GOAT A e GOAT O e quelli lavavetri WINBOT MINI e WINBOT W2 PRO OMNI. Questi prodotti all'avanguardia dimostrano l'impegno di ECOVACS nel migliorare la vita quotidiana grazie a tecnologie avanzate.

Famiglia DEEBOT X8

L'innovativo sistema di pulizia a rullo OZMO pulisce continuamente il mocio durante il funzionamento, fornendo le massime prestazioni di pulizia. La tecnologia autolavante consente di prevenire striature e contaminazioni: una serie di 16 ugelli di acqua pulita rinfresca il panno e lo mantiene pulito dopo che l’acqua di scarto viene fatta defluire. Con una velocità di rotazione di 200 giri al minuto e un'area di contatto più piccola, il panno fornisce una pressione più concentrata per ottenere effetto pulente ancora più efficace sulle macchie.

Grazie alla potenza di aspirazione di 18.000 Pa e alla spazzola ZeroTangle, DEEBOT X8 cattura polvere, sporco e detriti in modo preciso e grazie ai suoi sensori avanzati, che combinano la tecnologia TruEdge 2.0 con l'evitamento degli ostacoli AIVI 3.0 3D, il robot naviga senza soluzione di continuità lungo superfici complesse, garantendo un riconoscimento degli oggetti estremamente accurato.

Inoltre, la nuova stazione OMNI all-in-one potenziata è dotata di erogazione automatica del detersivo (solo per X8 PRO OMNI), pulizia con acqua calda a 75 °C e asciugatura efficiente, offrendo una manutenzione accurata e igienica.

Tosaerba della Serie GOAT A e GOAT O

Le serie GOAT A e GOAT O rappresentano la prossima generazione di robot intelligenti per la falciatura del prato, realizzati su misura per mantenere sempre in ordine giardini di diverse forme e dimensioni.

· Serie GOAT A: ottimizzati per prati di grandi dimensioni, i modelli GOAT A sono dotati di una potente tecnologia a batteria da 32 V, in grado di gestire fino a 3.000 m² di prato in solo mezza giornata. Con altezze di taglio regolabili e prestazioni affidabili su terreni irregolari, questi robot rendono la cura del prato ancora più semplice. Le novità per questa serie sono il modello GOAT A1600 RTK e il modello LiDAR GOAT A3000.

· Serie GOAT O: ideali per giardini più piccoli e intricati, i modelli GOAT O navigano con facilità in spazi ristretti. Dotati della tecnologia TruEdge per una cura precisa dei bordi e l'evitamento degli ostacoli AIVI 3D, questi robot garantiscono una falciatura precisa e sicura. Di questa serie fanno parte i modelli GOAT O1200 RTK e GOAT O800 RTK, oltre a GOAT O500 Panorama.

WINBOT MINI e WINBOT W2 PRO OMNI

WINBOT MINI e WINBOT W2 PRO OMNI stabiliscono nuovi standard per la pulizia delle finestre con il loro design compatto e le loro funzioni intelligenti, con un posizionamento da leader nel settore.

· WINBOT MINI: il robot lavavetri più compatto di ECOVACS WINBOT MINI è dotato di un sistema di spruzzatura a ultrasuoni, navigazione WIN-SLAM 3.0 e un sistema di sicurezza a 9 strati, che garantisce una pulizia efficiente e sicura per vari tipi di finestre.

· WINBOT W2 PRO OMNI: basandosi sul successo della serie WINBOT W2, W2 PRO OMNI offre una doppia modalità di alimentazione, una navigazione WIN-SLAM 4.0 migliorata e un sistema di sicurezza a 12 livelli. La sua stazione base portatile e le modalità di pulizia versatili lo rendono ideale per le case e gli uffici moderni.

Disponibilità e prezzi

·DEEBOT X8 PRO OMNI: disponibile dal 10 febbraio 2025 a 1.299 euro, con la versione DEEBOT X8 OMNI disponibile a 1.199€. In occasione del lancio, dal 10 al 22 febbraio sarà possibile acquistare entrambi i modello usufruendo di uno sconto del 10%.

· Modelli GOAT A e GOAT O: disponibili dal 6 febbraio 2025, con prezzi che vanno da 899€ a 2.999€.

· A3000 LiDAR: 2.999€

· A1600 RTK: 1.499€

· O1200 RTK: 1.299€

· O800 RTK: 999€

· O500 Panorama: 899€

· WINBOT MINI e WINBOT W2 PRO OMNI: disponibili dal 10 febbraio 2025, con prezzi a partire da 299€ per il WINBOT MINI e 599€ per il WINBOT W2 PRO OMNI.

