Magic: The Gathering sbarca su cinema e TV (Hasbro & Legendary)

Legendary Entertainment e Hasbro Entertainment collaborano per creare un universo cinematografico e televisivo basato sul popolarissimo gioco di carte collezionabiliMAGIC: THE GATHERING

Fact Sheet

Legendary Entertainment e Hasbro Entertainment collaboreranno per creare un lungometraggio in live-action e un universo televisivo basato sul grande successo di MAGIC: THE GATHERING, il primo marchio da 1 miliardo di dollari di Hasbro. I piani iniziali prevedono la realizzazione di un lungometraggio, con serie televisive e altri contenuti da sviluppare man mano che l'universo si espande.

Legendary è nota per la sua capacità di tradurre IP con fandom consolidati in progetti epici e creativi attraverso film, televisione, fumetti e altro ancora, in modo da soddisfare i fan principali della proprietà intellettuale e allo stesso tempo ampliarne l'appeal per un pubblico più ampio.

Creato nel 1993, Magic: The Gathering è il primo gioco di carte collezionabili al mondo. I suoi personaggi avvincenti, i suoi mondi fantastici e il suo gameplay profondamente strategico e altamente personalizzabile hanno conquistato più di 50 milioni di fan di tutte le età in tutto il mondo.Mary Parent, Chairman of Worldwide Production di Legendary, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di essere custodi attenti di proprietà intellettuali uniche e amate, e nessuna proprietà intellettuale si adatta meglio a questa descrizione di MAGIC: THE GATHERING. Insieme al fantastico team di Hasbro, non vediamo l'ora di creare un universo multimediale che entusiasmi i fan di lunga data e crei un'ampia ondata di nuovi fan.”

Zev Foreman, Head of Film di Hasbro Entertainment, ha dichiarato: “Si tratta di una partnership entusiasmante e complementare, che unisce uno dei marchi più iconici del mondo con un produttore potente e collaudato. MAGIC: THE GATHERING ha ispirato decenni di world-building epici e di narrazione creativa. È una combinazione perfetta per l'approccio diversificato di Legendary alle IP di rilievo e siamo entusiasti di lavorare insieme per costruire un nuovo universo di MAGIC: THE GATHERING”.

Oltre ai film basati su IP originali, Legendary vanta una serie di adattamenti di successo, tra cui i principali franchise di videogiochi. Tra i titoli più recenti figurano i sei premi Oscar® DUNE e DUNE: PARTE DUE, adattati dal romanzo epico di Frank Herbert, vincitore di un premio Hugo; diversi titoli del Monsterverse cinematografico, tra cui GODZILLA x KONG: Il nuovo impero, GODZILLA VS. KONG, GODZILLA: KING OF THE MONSTERS, KONG: SKULL ISLAND e GODZILLA, nonché POKÉMON: DETECTIVE PIKACHU; e la serie ENOLA HOLMES. Tra i film in uscita figurano UN FILM MINECRAFT, basato sul gioco più venduto al mondo di tutti i tempi, con Jason Momoa e Jack Black; la commedia ibrida live action-animazione ANIMAL FRIENDS, con Ryan Reynolds, Jason Momoa, Aubrey Plaza e Dan Levy; l'adattamento cinematografico dell'iconico gioco STREET FIGHTER; un film senza titolo di Alejandro G. Iñárritu con Tom Cruise; altri film evento di Denis Villeneuve e il franchise Monsterverse dello studio.

Sin dal suo lancio nel 2023, Hasbro Entertainment ha gettato le basi per un successo a lungo termine, coltivando un robusto programma di film e serie. Lo sviluppo di MAGIC fa parte della strategia continua di Hasbro Entertainment di elevare la narrazione e produrre film basati sui marchi più iconici di Hasbro insieme ai migliori talenti, studi e piattaforme di distribuzione del settore. Oltre a MAGIC, Hasbro Entertainment ha recentemente annunciato accordi con TriStar Pictures e Sony Pictures Television per reimmaginare Cluedo al cinema e in televisione, un accordo con LuckyChap di Margot Robbie e Lionsgate per la produzione di un film basato su Monopoly, e un accordo con The CW per la produzione di show legati ai giochi basati su Trivial Pursuit e Scarabeo, che hanno debuttato lo scorso autunno, e la serie animata MAGIC: THE GATHERING, dello showrunner Terry Matalas, che è ora in produzione presso Netflix.

