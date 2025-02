Nexoya punta sull'AI-driven per il Performance Marketing

L’Azienda accelera il programma di espansione nel nostro paese con l'obiettivo di supportare un numero sempre crescente di aziende italiane nell’ottimizzazione delle loro attività di digital marketing con la propria piattaforma Saas, basata su Intelligenza Artificiale e Machine Learning, che consente ai marketer di aumentare di oltre il 70% le perfomance delle loro campagne digitali.

Nexoya ltd, tech company svizzera pioniera nelle soluzioni per il performance marketing guidate dall'IA, per il 2025 punta sull’Italia per continuare a crescere sui mercati internazionali.

Basata su Intelligenza Artificiale e Machine Learning, la piattaforma SaaS “nexoya Marketing Analytics” consente di ottimizzare le campagne di Digital Marketing cross-channel, aggregando i dati provenienti dai diversi canali e gestendo il monitoraggio delle metriche principali. Sulla base dei dati raccolti, utilizzando l’IA e l’analisi predittiva, la piattaforma è in grado di migliorare notevolmente i risultati delle campagne, aumentando le performance fino al 72%.

Dopo l’apertura di un ufficio a Milano nel 2024, guidato da Diana Capitta, Market Innovation Leader Italy di Nexoya, l’Azienda, che vanta già collaborazioni con realtà di primi piano, come ad esempio Vodafone, Stroili, Scholl e ITA Airways, e importanti media agency, tra cui Jakala e Dentsu, si propone di supportare un numero sempre maggiore di aziende italiane di medie e grandi dimensioni nella gestione strategica delle campagne ADV.

Attraverso strumenti avanzati di analisi, previsione e simulazione, la soluzione di Nexoya, infatti, è in grado di automatizzare e ottimizzare la distribuzione dei budget pubblicitari su oltre 40 diversi canali, tra cui Google, Meta, TikTok e Pinterest, consentendo ai team marketing di sfruttare al meglio i dati per massimizzare i risultati delle campagne, liberandoli al contempo dalle attività più operative.

Grazie al carattere innovativo e all’elevato potenziale della propria piattaforma, Nexoya ha ricevuto nel 2023 un investimento di cinque milioni di Euro da parte del fondo Blacksheep MadTech (Eureka! Venture). Nei giorni scorsi, inoltre, è stata selezionata da PwC tra oltre mille candidature come una delle sei aziende partecipanti al prestigioso '2025 Scale AdTech Program”, che le garantirà un accesso privilegiato agli esperti del settore e ai decision maker del network, aprendo nuove opportunità per collaborazioni di alto valore.

Diana Capitta, Market Innovation Leader Italy di Nexoya ltd, ha dichiarato: “Sono molto soddisfatta di come sta crescendo il mercato italiano e il team commerciale & face-client: uno dei plus di Nexoya è sicuramente l’aspetto consulenziale per cui offriamo un percorso di crescita e di know-how dal primo momento in cui interagiamo con i marketers”.

Marco Hochstrasser, Co-Founder & CEO di Nexoya ltd, ha commentato: “In Nexoya aiutiamo i performance marketer a sfruttare l’IA per prendere decisioni più intelligenti basate sui dati, permettendo loro di raggiungere pienamente i propri obiettivi. Siamo entusiasti di supportare i team marketing in Italia, un paese in cui puntiamo a crescere sensibilmente quest’anno, nell’ottimizzare i budget tra i vari canali, nonché nel migliorare l’efficienza e l’impatto delle loro campagne.”

Marco Caradonna, Co-founder & Managing Partner di Blacksheep Madtech Fund, ha dichiarato: “Siamo convinti di aver fatto un ottimo investimento in Nexoya, certi che l'intelligenza artificiale rappresenti il futuro dell'ottimizzazione dei risultati nel marketing digitale. Nexoya si distingue per la capacità di integrare previsioni avanzate basate sull'IA con un'allocazione automatizzata del budget, offrendo ai marketer uno strumento efficace per migliorare l'efficienza e massimizzare le performance. La combinazione tra un'innovazione tecnologica solida e un team eccezionale, guidato da Marco Hochstrasser e Manuel Dietrich, rende Nexoya una realtà destinata a ridefinire gli standard del settore.”