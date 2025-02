Gioca ora a PGA TOUR 2K25 con la Demo

I giocatori possono giocare gratuitamente da oggi e creare il proprio MyPLAYER in vista del lancio mondiale di venerdì 28 febbraio 2025.

Il video è online su YouTube: https://youtu.be/r2xxTmqcriA

I giocatori interessati a far pratica con le loro abilità di golf virtuale in PGA TOUR® 2K25, possono avvicinarsi al tee box da oggi con la demo free-to-play First Look, un primo assaggio a sorpresa del prossimo gioco di simulazione di golf di HB Studios. First Look è disponibile su Xbox Series X|S, PlayStation®5 e PC. I giocatori possono sperimentare MyPLAYER, PARTITA LOCALE, ALLENAMENTO e IMPRESE.

First Look include:

Personalizzazione del MyPLAYER: I giocatori possono creare fino a tre build di MyPLAYER per scoprire la combinazione perfetta per il loro stile di gioco e far progredire i loro MyPLAYER da 65 a 70 OVR. Gli elementi di personalizzazione includono l'aspetto fisico, il tipo di capelli e di corpo, l'archetipo, le statistiche delle prestazioni, l'equipaggiamento e l'abbigliamento selezionati;

PARTITA LOCALE: Le ultime nove buche del TPC Scottsdale e del WM Phoenix Open sono disponibili per testare le abilità di MyPLAYER;

ALLENAMENTO: Quest'area e le lezioni sono completamente accessibili e offrono la stessa esperienza del gioco completo;

IMPRESE: Sono disponibili per la pratica dei nuovi giocatori e per lo sviluppo delle loro abilità.

I giocatori che preordinano PGA TOUR 2K25 Deluxe Edition e PGA TOUR 2K25 Legend Edition hanno diritto a sette giorni di accesso anticipato, che consente loro di giocare a partire da venerdì 21 febbraio 2025. Il gioco verrà lanciato in tutto il mondo venerdì 28 febbraio 2025.

PGA TOUR 2K25 MyCAREER e MyPLAYER - Perfeziona il tuo swing e diventa una leggenda del golf con gli aggiornamenti di PGA TOUR 2K25 MyCAREER e MyPLAYER L'ineguagliabile esperienza di gioco del golf è caratterizzata dai nuovi sistemi di progressione EvoSwing e MyPLAYER e da molteplici opzioni di personalizzazione.

PGA TOUR 2K25: è arrivato il trailer - Il trailer di gioco di PGA TOUR 2K25 mostra la grafica aggiornata, il sistema EvoSwing e le molteplici possibilità di personalizzazione. Un nuovo entusiasmante video mostra i filmati di PGA Championship, U.S. Open, The Open, Matchmaking Classificato, avanzamento in MyCAREER e gli Alberi delle Abilità.

PGA TOUR 2K25 a breve sui più grandi palcoscenici del golf - 2K e HB Studios invitano i giocatori a unirsi agli atleti di copertina Tiger Woods, Matt Fitzpatrick e Max Homa per un round al THE PLAYERS Championship e al PGA Championship, U.S. Open e The Open debuttano per la prima volta nel franchise. Il nuovo trailer è online su YouTube: https://www.