Sabrina Carpenter diventa un Funko Pop!

Sabrina Carpenter, una delle Popstar più amate della sua generazione, è stata recentemente premiata con i Grammy per il “Best Pop Vocal Album" con "Short n' Sweet" e per la “Best Pop Solo Performance” con “Espresso”.Non finisce qui: la cantante, infatti, entra ufficialmente a far parte della grande famiglia dei Funko Pop!

Sul sito ufficiale funkoeurope.com è ora disponibile il pre-order del POP! Sabrina Carpenter (Night Gown), al prezzo di €16.

Descrizione del prodottoAggiungi fascino e stile alla tua collezione, con il POP! di Sabrina Carpenter! Dai il benvenuto alla trepidante folla con questa straordinaria artista, qui raffigurata con la sua camicia da notte blu Short n' Sweet! Pre-ordine solo per un periodo limitato! La figura in vinile è alta circa 8 centimetri.

