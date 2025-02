EA SPORTS acquisisce TRACAB Technologies

EA SPORTS acquisisce TRACAB Technologies per migliorare le esperienze di simulazione sportiva, offrendo un realismo senza precedenti agli appassionati di sport di tutto il mondo

EA è orgogliosa di annunciare di aver raggiunto un accordo per l'acquisizione di TRACAB Technologies, leader in soluzioni avanzate di tracking ottico e analisi nell’ambito sportivo.

Con il loro ingresso in EA SPORTS, prevediamo di utilizzare al meglio la tecnologia e i team di TRACAB mentre continuiamo a servirci dell'AI avanzata, del machine learning e dei dati sportivi in tempo reale per migliorare il modo in cui creiamo animazioni realistiche e simuliamo le azioni del mondo reale.

Nel futuro TRACAB supporterà l’obiettivo di EA di andare oltre i giochi e la vision riguardo l’app EA SPORTS di farla diventare la principale piattaforma sportiva interattiva al mondo.

L'acquisizione dovrebbe concludersi nel primo trimestre fiscale del 2026 di EA.

Annunciati i Vincitori della Squadra dell'Anno (Difensori) di EA SPORTS NHL 25 - EA SPORTS NHL 25 è lieta di condividere gli atleti che entrano a far parte della Squadra dell'Anno, che celebra i migliori difensori e portieri dell'hockey. Per completare la squadra dopo le selezioni degli attaccanti della scorsa settimana, ecco i sei difensori che hanno ottenuto i risultati più significativi dell'anno scorso.

EA SPORTS FC 25 - Team 1 delle Future Stars e Icone Future Stars - Le prime Future Stars di EA SPORTS FC 25 sono state svelate e sono ora disponibili in-game! La classe delle Future Stars di quest'anno, che celebra per due settimane i giovani calciatori u23 che hanno avuto stagioni di successo, rappresenta i calciatori che hanno già raggiunto traguardi importanti, i primi grandi traguardi per la loro carriera, e che hanno mostrato il loro potenziale in campo e sono a un passo dalla fama a livello mondiale.

LALIGA EA SPORTS e la Liga F si uniscono a FC SHOWCASE - Siamo entusiasti di dare il benvenuto a LALIGA EA SPORTS e alla Liga F nell'ultimo aggiornamento di EA SPORTS FC 25 SHOWCASE: entrambi i campionati mondiali si uniscono alla selezione dei più grandi Club del mondo in Kick-Off fino al 19 febbraio.Potrete inoltre provare in anteprima un'altra modalità preferita dai fan del Gioco Più Bello del Mondo, facendo squadra con gli amici online per la gloria del calcio a 5 in Clubs Rush.