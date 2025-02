Aggredito dai propri pitbull: 29enne di Ostia in gravi condizioni

Un uomo di 29 anni è stato aggredito dai suoi due pitbull nella notte tra il 31 gennaio e il 1° febbraio 2025, nella sua abitazione in via Domenico Baffigo a Ostia. I cani lo hanno attaccato intorno a mezzanotte, provocandogli profonde ferite agli arti superiori e inferiori. Nonostante le gravi lesioni, non sono stati riportati danni agli organi interni.

I familiari hanno allertato i soccorsi; la polizia e un'ambulanza sono intervenute sul posto. Il 29enne è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Grassi di Ostia, dove è ricoverato in condizioni gravi ma stabili.

Le forze dell'ordine stanno indagando per ricostruire la dinamica dell'accaduto, ascoltando i testimoni presenti. I due pitbull sono stati affidati ai veterinari della Asl Roma 3 e trasferiti al canile della Muratella, dove saranno sottoposti a valutazioni comportamentali per determinare le loro condizioni psicologiche.

Questo episodio segue altri recenti casi di aggressioni da parte di cani. A metà gennaio, a Latina, una barista di 27 anni è deceduta dopo essere stata attaccata da due pitbull. Nel 2024, a Manziana, un uomo di 39 anni è stato ucciso da tre rottweiler mentre faceva jogging.

