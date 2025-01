realme presenta C75 a partire da 169,99 euro

realme, marchio leader nella tecnologia globale, presenta realme C75, uno smartphone rivoluzionario che ridefinisce la durata della batteria e stabilisce un nuovo standard di resistenza. La sua combinazione di robustezza, funzionalità AI da flagship e batteria di lunga durata a ricarica rapida, integrati in un design elegante e di qualità, rappresenta un significativo passo avanti nella tecnologia degli smartphone. realme C75 offre un'esperienza completa a un prezzo conveniente, a partire da 169,99€.Il campione indistruttibile di lunga durata debutta con una durata leader nel settorerealme C75 stabilisce un nuovo standard di durata per gli smartphone. La sua protezione multistrato inizia con una resistenza all'acqua e alla polvere leader nel settore, con classificazioni IP69, IP68 e IP66. La certificazione IP69, per la prima volta disponibile su un dispositivo del segmento, garantisce la resistenza a getti ad alta temperatura, spruzzi d'acqua e immersioni prolungate. L'innovativa tecnologia SonicWave Water Ejection migliora ulteriormente questa resistenza, rimuovendo rapidamente fino al 50% di acqua in eccesso attraverso lo speaker.

realme C75 è il primo smartphone a livello globale a ottenere il certificato Rugged Smartphone di TÜV Rheinland e a superare con successo il test di resistenza agli urti di livello militare MIL-STD 810H. Questa protezione superiore è completata dall'innovativa struttura ArmorShell™, che integra il vetro ArmorShell™ con un resistente telaio in alluminio pressofuso, offrendo una protezione completa a 360° contro cadute e urti.

Eccezionale durata della batteria e un design costruito per durare nel temporealme C75 è costruito per durare. La batteria da 5828 mAh garantisce un'autonomia in standby fino a 23 giorni, mentre la tecnologia di ricarica rapida da 45 W offre un'intera giornata di autonomia in pochi minuti: solo 5 minuti di ricarica bastano infatti per 3 ore di conversazione. La tecnologia di ricarica intelligente garantisce un'efficienza e una sicurezza di ricarica ottimali, anche a basse temperature e la possibilità di ricarica inversa offre ulteriore praticità. La batteria stessa è progettata per un uso prolungato nel tempo, con una durata di quattro anni e un'elevata resistenza alle deformazioni e alle compressioni.Disponibile nei colori Lighting Gold e Storm Black, realme C75 coniuga robustezza e stile sofisticato. Il suo design Nature Power, caratterizzato da una texture geometrica e da una fotocamera in alluminio, è completato da una lavorazione artigianale di qualità. L'avanzato rivestimento nano-ottico assicura texture raffinate e nitide, mentre la tecnologia di imprinting a livello di micron aggiunge un tocco di eleganza. Nonostante la struttura robusta, il C75 rimane notevolmente sottile e leggero, con uno spessore di soli 7,99 mm e un peso di soli 196 grammi. Questo risultato è stato ottenuto grazie alla tecnologia di stacking avanzata, che consente di avere una batteria più grande da 1000 mAh con un aumento dello spessore di soli 0,35 mm.

Prestazioni potenziate dall'intelligenza artificiale e display sorprendenterealme C75 offre potenza e fluidità nell'uso quotidiano. Il potente chip G92 Max, abbinato a una RAM dinamica fino a 24 GB, garantisce un multitasking fluido e prestazioni ottimali, anche nella gestione di giochi impegnativi come Mobile Legends: Bang Bang a 60 fps per un'ora. Il tutto su un vibrante display FHD a 90 Hz che offre la migliore protezione contro l'affaticamento visivo della categoria.Tra le funzionalità basate su intelligenza artificiale presenti su realme C75, AI Boost ottimizza ulteriormente le prestazioni mentre AI Clear Face è in grado di correggere istantaneamente i ritratti sfocati. Rendendo la tecnologia AI avanzata più accessibile che mai, realme continua la sua missione di portare innovazione e una migliore esperienza tecnologica a un maggior numero di utenti.Prezzi competitivi con le offerte early-birdrealme C75 offre una qualità duratura a un prezzo eccezionale. Le promozioni early-bird sono disponibili a partire dal 21 gennaio a questo link su Amazon: https://www.amazon.it/dp/B0DN1GZ1D1

Recensione Realme C75 - Il Realme C75 si presenta come uno smartphone pensato per chi cerca affidabilità e robustezza in un dispositivo moderno. Progettato per resistere agli ambienti più ostili, questo telefono si distingue per la sua attenzione alla durabilità, offrendo allo stesso tempo un buon equilibrio tra funzionalità e prezzo.