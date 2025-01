CORSAIR presenta FRAME 4000D

FRAME 4000D ridefinisce la modularità e la possibilità di upgrade nei case per PC

FRAME 4000D è il primo case per PC dotato del sistema modulare FRAME. La serie 4000 originale ha avuto un successo incredibile ed è stata molto apprezzata, vendendo oltre due milioni di unità. Partendo da quella base, questo sistema innovativo stabilisce un nuovo standard per la personalizzazione e offre una flessibilità senza pari agli assemblatori di PC che vogliono realizzare la loro configurazione ideale. FRAME 4000D consente di apportare continuativamente modifiche e aggiornamenti, sostituire i componenti, cambiare i pannelli e personalizzare le configurazioni con un’ampia gamma di opzioni.

La serie FRAME 4000D è dotata anche del sistema di attacco ventole CORSAIR InfiniRail, che offre una flessibilità ineguagliabile nella configurazione del sistema di raffreddamento, incluso il supporto per ventole fino a 200 mm nella parte anteriore e fino a 140 mm nella parte superiore. Questo sistema ottimizza le prestazioni di raffreddamento alloggiando ventole più grandi, come le iCUE LINK RX140 RGB, senza ostruire il flusso d’aria con punti di montaggio restrittivi. FRAME 4000D supporta due radiatori da 360 mm, garantendo un raffreddamento efficiente per sistemi ad alte prestazioni. Grazie alle tre posizioni di montaggio dei radiatori (anteriore, superiore e laterale) e al pannello frontale di aerazione 3D con schema a Y, il case assicura un raffreddamento efficiente per mantenere i componenti in perfetto funzionamento anche durante le sessioni più impegnative.La staffa anti-flessione per GPU inclusa fornisce un sostegno sicuro per le schede grafiche moderne, impedendone il cedimento e garantendo un corretto allineamento. Rispetto al 4000D originale, il FRAME 4000D offre una larghezza e una lunghezza maggiori, per cui può ospitare la maggior parte delle schede grafiche e dei componenti di raffreddamento più recenti, risultando così ideale per sistemi ad alte prestazioni. Il pannello laterale interno può essere utilizzato come copricavi per una gestione ordinata dei cavi oppure può essere rimosso per montare ventole aggiuntive. Questa attenzione ai dettagli e al design garantisce che la configurazione sia tanto bella esteticamente quanto performante.

Le opzioni di archiviazione includono versatili tray per unità che possono alloggiare due dischi rigidi da 3,5” o fino a quattro SSD da 2,5”, offrendo ampio spazio per giochi e contenuti multimediali. I tray possono essere completamente rimossi per un design più pulito o per fare spazio a configurazioni di raffreddamento a liquido personalizzate. L’integrazione con iCUE LINK è semplice e intuitiva, grazie alle fascette portacavo, ai punti di ancoraggio tie-down aggiuntivi e a un vano di montaggio dedicato per un controller iCUE LINK System Hub. Il pannello I/O frontale è dotato di due porte USB 3.2 Gen 1 Type-A e una porta USB 3.2 Gen 2 Type-C, per una connettività versatile. Per una maggiore flessibilità, il pannello I/O può essere sostituito, consentendo l’aggiornamento a diverse connessioni e layout per garantire una personalizzazione che resterà moderna anche in futuro.Disponibile in bianco o nero, il FRAME 4000D vanta un design elegante che si adatta a qualsiasi configurazione, con pannelli frontali opzionali disponibili in una vasta linea di materiali e stili. La serie FRAME 4000D è disponibile con o senza ventole, a seconda delle esigenze. Per un potente sistema di raffreddamento preinstallato, scegli tra tre ventole PWM RS120 senza RGB o punta al massimo con le ventole PWM RS120 ARGB, che offrono sia un’efficace aspirazione dell’aria sia effetti di illuminazione personalizzabili tramite il connettore ARGB +5V della scheda madre.

Siamo incredibilmente orgogliosi di presentare FRAME 4000D e non vediamo l’ora di vedere le straordinarie configurazioni che la nostra community saprà creare. FRAME 4000D è molto più di un semplice case per PC: è una piattaforma dedicata a creatività e innovazione. Il suo design modulare consente di effettuare sperimentazioni, aggiornamenti e personalizzazioni. Non importa se hai già molta esperienza nell’assemblaggio o se non sai come costruire un PC su misura, FRAME 4000D ti offre caratteristiche uniche nel loro genere e stimolanti. Noi ti diamo la cornice, tu crea l’opera d’arte.Disponibilità, garanzia e prezziI case serie CORSAIR FRAME 4000D sono disponibili fin da subito nel negozio online CORSAIR e presso la rete di rivenditori e distributori autorizzati CORSAIR presente in tutto il mondo.I case serie CORSAIR FRAME 4000D sono coperti da una garanzia di due anni, oltre che dall’assistenza clienti e dal supporto tecnico di CORSAIR, disponibili su scala globale.Per i prezzi aggiornati dei case serie CORSAIR FRAME 4000D, consulta il sito Web di CORSAIR o contatta i rappresentanti vendite o PR CORSAIR locali.

