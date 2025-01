AMD annuncia i PC AI commerciali e consumer

AMD ha presentato oggi i nuovi processori, in vista del CES 2025, rafforzando la sua leadership nel mercato dei PC AI e offrendo agli utenti mobili i processori per PC più innovativi. AMD ha annunciato i nuovi processori Ryzen AI Max Series, superando le richieste di elaborazione ad alte prestazioni nei notebook premium sottili e leggeri; nuovi processori basati su Ryzen AI 300 Series “Zen-5”, che completano lo stack con modelli aggiuntivi; e per continuare l'eredità dell'architettura AMD “Zen 4”, AMD ha anche annunciato i processori Ryzen serie 200 per la produttività quotidiana.

AMD ha inoltre ampliato la propria linea commerciale di PC AI integrando le tecnologie AMD PRO nei processori Ryzen AI Max, Ryzen AI 300 e Ryzen AI 200 Series. I processori della serie Ryzen PRO sono dotati di strumenti di sicurezza e gestibilità di livello aziendale progettati per proteggere l'azienda moderna e semplificare le operazioni IT.

“Poiché consumatori e professionisti riconoscono sempre più i vantaggi in termini di produttività dei PC AI, AMD sta ulteriormente rafforzando la propria leadership in termini di prestazioni nel mercato”, ha affermato Jack Huynh, vicepresidente senior e direttore generale, Computing and Graphics Group, AMD. “Con la prossima generazione di processori abilitati all’intelligenza artificiale, stiamo diffondendo l’intelligenza artificiale sui dispositivi ovunque e portando la potenza di una workstation su laptop sottili e leggeri”.

Processori AMD Ryzen AI Max e Ryzen AI Max PRO I nuovi processori Ryzen AI Max Series rivoluzionano ciò che è possibile fare per i PC AI di nuova generazione, offrendo potenza e prestazioni incredibili per giocatori, creatori e utenti quotidiani. Con prestazioni a livello di workstation, i processori Ryzen AI Max offrono fino a 16 core CPU "Zen 5", fino a 40 unità di calcolo grafico AMD RDNA 3.5 e un'unità di elaborazione neurale (NPU) AMD XDNA™ 2 con un massimo di 50 TOPS della capacità di elaborazione dell’IA 1 – il tutto in fattori di forma ultraportatili per una mobilità ottimale.

Dotati di un massimo di 128 GB di memoria unificata con un massimo di 96 GB disponibili per la grafica, i sistemi basati su Ryzen AI Max per un multitasking fluido e affidabile, con la capacità di supportare modelli AI incredibilmente grandi. Con l'aggiunta di una NPU fino a 50 TOPS, i processori Ryzen AI Max Series sono la potenza definitiva per i PC AI di prossima generazione e accelerano le esigenti workstation e i software di creazione abilitati all'intelligenza artificiale.

Costruiti per ridefinire le workstation sottili e leggere, i nuovi processori Ryzen AI Max PRO Series consentono agli utenti di lavorare con modelli ingegneristici e architettonici di grandi dimensioni e di affrontare carichi di lavoro complessi accelerati dall'intelligenza artificiale. Dotate di tecnologie AMD PRO, le workstation basate sui processori Ryzen AI Max PRO Series stabiliscono un nuovo standard per le workstation mobili di classe business.

Si prevede che i sistemi basati sui processori Ryzen AI Max e Ryzen AI Max PRO Series saranno disponibili a partire dal primo trimestre del 2025.

Modello Nuclei/ Discussioni Aumento 2 / Base Frequenza Totale Cache Modello grafico AMD cTDP NPU TOP Grafica Nuclei AMD Ryzen™AI Max+ 395 16C/32T Fino a 5,1/3,0 GHz 80 MB Grafica AMD Radeon™ 8060S 45-120 W 50 40 AMD Ryzen™AI Max 390 12C/24T Fino a 5,0/3,2 GHz 76 MB Scheda grafica AMD Radeon™ 8050S 45-120 W 50 32 AMD Ryzen™AI Max 385 8C/16T Fino a 5,0/3,6GHz 40 MB Scheda grafica AMD Radeon™ 8050S 45-120 W 50 32 AMD Ryzen™ AI Max+ PRO 395 16C/32T Fino a 5,1/3,0 GHz 80 MB Grafica AMD Radeon™ 8060S 45-120 W 50 40 AMD Ryzen™ AI Max PRO 390 12C/24T Fino a 5,0/3,2 GHz 76 MB Scheda grafica AMD Radeon™ 8050S 45-120 W 50 32 AMD Ryzen™ AI Max PRO 385 8C/16T Fino a 5,0/3,6GHz 40 MB Scheda grafica AMD Radeon™ 8050S 45-120 W 50 32 AMD Ryzen™ AI Max PRO 380 6C/12T Fino a 4,9/3,6GHz 22 MB Scheda grafica AMD Radeon™ 8040S 45-120 W 50 16

Processori AMD Ryzen AI 300 e Ryzen AI 300 PRO AMD sta introducendo i nuovi processori Ryzen AI serie 300, che si uniscono alla famiglia Ryzen AI serie 300 e consentono esperienze AI premium su tutti i notebook. Oltre ai modelli Ryzen 9 precedentemente annunciati, i nuovi modelli di processori Ryzen AI 7 e Ryzen AI 5 offrono a tutti le stesse prestazioni affidabili e le stesse funzionalità AI.

I nuovi processori Ryzen serie AI 300 presentano fino a 8 core CPU "Zen 5" e la più recente architettura grafica RDNA 3.5. Con una NPU leader del settore 3 alimentati dalla tecnologia AMD XDNA 2, i processori Ryzen serie AI 300 offrono prestazioni fino a cinque volte migliori rispetto alla NPU di prima generazione, per una maggiore potenza AI 4 .

Per la produttività aziendale quotidiana, i nuovi processori Ryzen AI 7 PRO 350 e Ryzen AI 5 PRO 340 sono progettati per supportare la prossima generazione di esperienze Microsoft Copilot+. Con un picco di oltre 50 NPU TOP di prestazioni AI, i sistemi commerciali basati sui processori Ryzen AI 300 PRO Series offrono sistemi aziendali con la potenza di elaborazione necessaria per supportare il passaggio a una forza lavoro abilitata all'intelligenza artificiale. Con le tecnologie AMD PRO, i processori Ryzen AI 300 PRO Series offrono eccezionali funzionalità di sicurezza e gestibilità per i professionisti in movimento.

I sistemi basati sui nuovi processori Ryzen AI 300 dovrebbero essere disponibili a partire dal primo trimestre del 2025.

Modello Nuclei/ Discussioni Aumento 5 / Base Frequenza Totale Cache Modello grafico AMD cTDP NPU TOP AMD Ryzen™AI7 ??350 8C/16T Fino a 5,0/2,0 GHz 24MB Scheda grafica AMD Radeon™ 860M 15-54W 50 AMD Ryzen™AI5 340 6C/12T Fino a 4,8/2,0GHz 22 MB Scheda grafica AMD Radeon™ 840M 15-54W 50 AMD Ryzen™AI7 ??PRO 350 8C/16T Fino a 5,0/2,0 GHz 24MB Scheda grafica AMD Radeon™ 860M 15-54W 50 AMD Ryzen™AI 5 PRO 340 6C/12T Fino a 4,8/2,0GHz 22 MB Scheda grafica AMD Radeon™ 840M 15-54W 50

Processori AMD Ryzen 200 e Ryzen 200 PRO Series Con i processori AMD Ryzen serie 200, AMD sta portando la potenza e le capacità di “Zen 4” nell’infrastruttura della piattaforma FP8 portando le capacità di intelligenza artificiale più in basso nello stack. I processori mobili Ryzen serie 200 PRO sono progettati per offrire prestazioni altamente efficienti ed eccezionali per i professionisti di tutti i giorni. Con un massimo di otto core CPU e 16 thread, grafica AMD RDNA 3 e fino a 16 NPU TOP, i processori Ryzen serie 200 offrono incredibili capacità di elaborazione AI per applicazioni essenziali, prestazioni sostenute e durata della batteria per un utilizzo ininterrotto.

Si prevede che i sistemi basati sui processori Ryzen 200 e Ryzen 200 PRO Series saranno disponibili a partire dal secondo trimestre del 2025.

Modello Nuclei/ Discussioni Aumento 6 / Base Frequenza Totale Cache Modello grafico AMD cTDP NPU TOP AMD Ryzen™9 270 8C/16T Fino a 5,2/4,0 GHz 24 MB Scheda grafica AMD Radeon™ 780M 35-54W 16 AMD Ryzen™7 260 8C/16T Fino a 5,1/3,8GHz 24 MB Scheda grafica AMD Radeon™ 780M 35-54W 16 AMD Ryzen™7 250 8C/16T Fino a 5,1/3,3GHz 24 MB Scheda grafica AMD Radeon™ 780M 15-30 W 16 AMD Ryzen™5 240 6C/12T Fino a 5,0/4,3 GHz 22 MB Scheda grafica AMD Radeon™ 760M 35-54W 16 AMD Ryzen™5 230 6C/12T Fino a 4,9/3,5 GHz 22 MB Scheda grafica AMD Radeon™ 760M 15-30 W 16 AMD Ryzen™5 220 6C/12T Fino a 4,9/3,2GHz 22 MB Scheda grafica AMD Radeon™ 740M 15-30 W N / A AMD Ryzen™3 210 4C/8T Fino a 4,7/3,0 GHz 12 MB Scheda grafica AMD Radeon™ 740M 15-30 W N / A AMD Ryzen™7 PRO 250 8C/16T Fino a 5,1/3,3GHz 24MB Scheda grafica AMD Radeon™ 780M 15-30 W 16 AMD Ryzen™5 PRO 230 6C/12T Fino a 4,9/3,5 GHz 22 MB Scheda grafica AMD Radeon™ 760M 15-30 W 16 AMD Ryzen™5 PRO 220 6C/12T Fino a 4,9/3,2GHz 22 MB Scheda grafica AMD Radeon™ 740M 15-30 W N / A AMD Ryzen™3 PRO 210 4C/8T Fino a 4,7/3GHz 12MB Scheda grafica AMD Radeon™ 740M 15-30 W N / A

Tecnologie AMD PRO Le tecnologie AMD PRO forniscono agli utenti gestibilità di livello aziendale e funzionalità di sicurezza multilivello, aiutando i decisori IT a gestire flotte di PC aziendali su larga scala. Con la recente aggiunta del ripristino basato su cloud, della sicurezza della supply chain e di ulteriori processi di rilevamento e ripristino, AMD PRO Technologies supera i requisiti e offre agli utenti una protezione continua contro attacchi sofisticati.

I partner e i clienti OEM continuano a guidare l'adozione dei PC basati sull'intelligenza artificiale con i nuovi sistemi basati su Ryzen I partner OEM continuano ad annunciare nuovi PC e workstation basati sull'intelligenza artificiale con processori AMD Ryzen. Con potenza, prestazioni e compatibilità incredibili, questi nuovi sistemi superano le aspettative per i PC Copilot+ di prossima generazione. Al CES di quest'anno AMD sta approfondendo le sue relazioni con i principali partner OEM, introducendo una nuova espansione strategica con Dell, portando sul mercato nuovi sistemi Dell Pro basati su processori AMD Ryzen AI PRO entro la fine dell'anno.

"È stato incredibile vedere la partnership di lunga data tra AMD e Microsoft passare alla prossima ondata tecnologica, portando l'innovazione dell'intelligenza artificiale ai nostri partner OEM", ha affermato Pavan Davuluri, CVP Windows + Devices, Microsoft. "Siamo entusiasti di vedere l'espansione di Copilot+ PC con i nuovi prodotti Ryzen AI di AMD per professionisti, creatori di contenuti e consumatori mainstream.

"ASUS è sempre stata all'avanguardia nella tecnologia, lavorando per offrire il massimo livello di prestazioni ai nostri clienti", ha affermato Samson Hu, co-CEO di ASUS. “Oggi annunciamo nuovi sistemi basati su Ryzen, che offrono la migliore potenza di elaborazione della categoria per consentire ai nostri clienti di essere in prima linea nell’innovazione dell’intelligenza artificiale”.

"In collaborazione con AMD, HP ha identificato i punti critici nei flussi di lavoro dei clienti che i nuovi HP ZBook Ultra G1a e HP Z2 Mini G1a risolvono. Alimentate dai processori Ryzen AI Max PRO Series di AMD, queste workstation saranno le prime a offrire questa architettura su una workstation ", ha affermato Jim Nottingham, vicepresidente senior e presidente della divisione Advanced Compute and Solutions, HP Inc. "Ridefinendo i confini di ciò che è possibile su workstation altamente mobili o mini deskside, insieme stiamo avvicinando i clienti la capacità di affrontare contemporaneamente complessi flussi di lavoro ISV professionali e data science, integrando perfettamente l'elaborazione ad alte prestazioni con la funzionalità di un PC AI."

“Noi di Lenovo crediamo che un’innovazione significativa derivi da forti partnership. La nostra collaborazione con AMD ne è una prova, poiché lavoriamo insieme per plasmare il futuro dell’informatica con soluzioni avanzate basate sull’intelligenza artificiale”, ha affermato Luca Rossi, Presidente di Lenovo Intelligent Devices Group. “Sfruttando l'ultima generazione di piattaforme all'avanguardia di AMD, stiamo gettando le basi per nuovi entusiasmanti prodotti progettati per migliorare la personalizzazione, aumentare la produttività e fornire una solida sicurezza. Restate sintonizzati mentre continuiamo a dare potere agli utenti, siano essi professionisti creativi, aziende o giocatori, con soluzioni rivoluzionarie che ampliano i confini delle prestazioni, della collaborazione e dell'innovazione.

"In MSI siamo orgogliosi di creare prodotti che aiutano i giocatori, i creatori e i professionisti a migliorare la loro esperienza informatica", ha affermato Eric Kuo, vicepresidente esecutivo e NB BU GM di MSI. "Basati sui nuovi processori Ryzen AI 300 Series, i nuovi laptop Stealth A16 AI+ e A18 AI+ offrono un nuovo livello di prestazioni per i nostri clienti."

I clienti di tutto il mondo sono in prima linea nell’adozione dei PC AI, consentendo alla loro forza lavoro di innovare senza problemi e più velocemente in tutte le fasi della loro attività.

"Altair® Inspire™ accelera la progettazione basata sulla simulazione, rendendo la simulazione dei fluidi accessibile a tutti gli utenti. L'esecuzione del codice di simulazione dei fluidi sulla GPU aumenta le prestazioni e la scalabilità, consentendo agli utenti di innovare in modo più rapido ed efficiente", ha affermato Sam Mahalingam, CTO, Altair. " Sfruttando le capacità dello stack ROCm/HIP, il team Altair è stato in grado di espandere rapidamente il supporto GPU ad AMD Radeon, incluso Ryzen AI Max PRO."

"KeyShot è entusiasta di estendere il supporto per il rendering GPU ad alta velocità di KeyShot Studio per includere AMD Radeon", ha affermato Henrik Wann Jensen, Chief Scientist, KeyShot. "La perfetta abilitazione fornita dagli strumenti ROCm/HIP è stata notevole e siamo particolarmente entusiasti di il sostanziale frame buffer disponibile su Ryzen AI Max PRO, che migliora significativamente le nostre capacità di rendering."

