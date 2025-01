GeForce NOW inizia il 2025 con 14 nuovi giochi in arrivo

Due nuovissimi giochi disponibili per lo streaming a partire da questa settimana

Assicuratevi un posto in prima fila per seguire il keynote di apertura di NVIDIA al CES grazie allo stadio virtuale di GeForce NOW!

NVIDIA augura a tutti Buon Anno con il primo GFN Thursday del 2025 che annuncia 14 nuovi giochi in arrivo sul cloud nel mese di gennaio! Gli utenti potranno godere della migliore esperienza di gaming grazie a un elenco di giochi pieno di titoli in uscita, tra cui Builders of Egypt (8 gennaio), Hyper Light Breaker (14 gennaio), Eternal Strands (27 gennaio), Sniper Elite: Resistance (30 gennaio) e molti altri.

GeForce NOW offre a tutti gli utenti la possibilità di vivere le emozioni del CES di quest'anno: gli utenti potranno infatti partecipare alle missioni di gioco GeForce LAN 50 che inizieranno il 4 gennaio e sbloccare delle ricompense durante le sessioni di gioco (anche in assenza di un sistema da gaming). Inoltre, chiunque potrà ottenere un posto virtuale in prima fila al Keynote di apertura del CES di NVIDIA che si terrà il 7 gennaio - il tutto grazie alla potenza che contraddistingue il cloud gaming di GeForce NOW.

È possibile accedere allo stadio virtuale utilizzando l'applicazione GeForce NOW su PC, Mac o tramite un browser Web per chi non ha un abbonamento a GeForce NOW. Lo stadio virtuale è ospitato da ZENOS, che utilizza l'infrastruttura di gioco cloud di NVIDIA per offrire esperienze di streaming ad alta fedeltà e a bassa latenza direttamente tramite browser Web, rendendo gli eventi che prevedono ospiti in presenza più accessibili in tutto il mondo. Chiunque potrà partecipare senza creare un nuovo login o ottenere un'esperienza ottimizzata come utente di GeForce NOW per raccogliere oggetti digitali brandizzati NVIDIA nello stadio virtuale.

Di seguito i due nuovi giochi disponibili per lo streaming a partire da questa settimana:

Mirthwood ( Vapore )

Slime Rancher 2 ( Steam )

Lista dei giochi in arrivo nel corso del mese di gennaio:

Builders of Egypt (Nuovo lancio su Steam , 8/01)

Hyper Light Breaker (Nuovo lancio su Steam , 14/01)

Jötunnslayer: Orde di Hel (Appena lanciato su Steam , 21/01)

Eternal Strands (Nuovo lancio su Steam , 27/01)

Space Engineers 2 (Nuovo lancio su Steam , 27/01)

Orcs Must Die! Deathtrap (Nuovo lancio su Steam , 28/01)

Heart of the Machine (Nuovo lancio su Steam , 31/01)

Citizen Sleeper 2: Starward Vector (Nuovo lancio su Steam , 31/01)

Drova - Parente Abbandonato ( Vapore )

Pax Dei ( Steam )

Sniper Elite: Resistance (Nuovo lancio su Xbox , disponibile su PC Game Pass, Jan. 30)

Vuoto forgiato ( Vapore )

