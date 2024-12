Yu-Gi-Oh! si anima con una nuova serie

KONAMI annuncia l’arrivo di una nuova “Promotional Short Anime Series” per Yu-Gi-Oh! CARD GAME THE CHRONICLES. La serie amplierà la lore con un occhio di riguardo per alcuni dei mostri più amati. Creati da KONAMI animation, questi corti animati saranno pubblicati con cadenza mensile e si concentreranno su mostri iconici come Assaltatrice del Cielo Asso – Raye e Caduto di Albaz. L'annuncio è avvenuto durante la Jump Festa 2025, convention di manga e anime svoltasi in Giappone.

Questi nuovi emozionanti episodi approfondiranno la storia di mostri leggendari, come Assaltatrice del Cielo Asso - Raye e Assaltatrice del Cielo Asso - Roze: due rivali destinati ad affrontarsi grazie a una tecnologia avanzata. Non mancheranno, inoltre, episodi dedicati a Caduto di Albaz e Dogmatika Ecclesia, la Virtuosa.

Lanciato a febbraio 2024 e fondato da KONAMI, KONAMI animation è uno studio dedicato alla creazione di animazioni di alta qualità, in grado di combinare le tecnologie e le conoscenze che KONAMI ha acquisito nel corso degli anni sia in ambito videoludico sia in ambito animazione. Con un'eredità radicata nel mondo del gaming e dell'intrattenimento, KONAMI animation sfrutta la propria esperienza creativa per realizzare accattivanti prodotti dalla risonanza globale.

Lo studio combina tecnologie all'avanguardia con una narrazione innovativa per offrire esperienze uniche e divertenti, tra cui adattamenti di franchise iconici e produzioni originali, compresa un'ampia gamma di progetti non limitati alle IP KONAMI.