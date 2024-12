Entra nell'atmosfera delle feste in GTA Online

Regali, bonus, nuovi veicoli delle forze dell'ordine, ricompense doppie sugli incarichi della polizia e altro...

I cieli e le strade sono ricoperti di neve che ci fa entrare nell'atmosfera delle feste in GTA Online. Esplora le strade innevate per via di una delle rare nevicate di Los Santos e ammira le decorazioni in tutta la città che celebrano il ritorno di eventi come Babbo Fatale, Sparatoria al Weazel Plaza e Caccia allo Yeti, che ti permetteranno di ottenere ricompense degli anni passati.

Due nuovi veicoli delle forze dell'ordine dismessi, la scattante Invetero Coquette D10 da inseguimento e la lowrider Willard Outreach Faction, sono ora disponibili per l'acquisto. In più, ottieni ricompense doppie fino al 1° gennaio con i guadagni passivi della fabbrica tessile, le consegne delle pizze e gli incarichi della polizia di Vincent.

Inoltre, tutti i giocatori riceveranno tanti regali per le feste, tra cui finiture per armi a tema, una tuta e una collana delle feste, abiti per l'anno nuovo e altro.

Invetero Coquette D10 da inseguimento

La Invetero Coquette D10 da inseguimento è un veicolo delle forze dell'ordine di primo livello che non si limita a equilibrare le sorti dello scontro, ma le ribalta. Sarà difficile capire se la sirena che senti è la tua o quella di un agente dell'LSPD che ti sta inseguendo.

Ora disponibile da Warstock Cache & Carry. Completa la missione Soldi bucati di Assalto a Cluckin' Bell come leader per sbloccarne l'acquisto. Completando 10 incarichi della polizia sbloccherai il prezzo speciale.

Willard Outreach Faction

L’LSPD sta cambiando pelle. La nuova Willard Outreach Faction è la primissima auto da pattuglia lowrider, potenziabile con sistemi idraulici che ti faranno sembrare come uno del quartiere... finché non proverai a fermarne uno.

La Willard Outreach Faction si può acquistare anche da Warstock Cache Carry se si è completato la missione “Soldi Bucati” da leader. Completando Profilo basso da Lowrider sbloccherai il prezzo speciale.

Furgoncino dei tacos

Annienta la tua fame con il Furgoncino dei tacos Pegasus, disponibile da Warstock Cache & Carry. Sblocca il prezzo speciale completando il nuovo incarico della polizia del Furgoncino dei tacos Violazioni sanitarie.

Regali delle feste

Accedi al gioco tra il 19 dicembre e il 1° gennaio per riscattare una serie di regali delle feste, tra cui abbigliamento, armi a tema e un arsenale che ti permetterà di affrontare le sfide invernali:

Tuta festiva pinguini | Ciondolo renna oro | Giacca aderente e Pantaloni stelle d'oro | Cannone pirotecnico con 20 razzi | Lanciapalle di neve | Scorta di snack, giubbotti antiproiettile e munizioni

Inoltre, il Camion delle feste sta girando per le strade innevate di Los Santos lasciando GTA$, RP, snack e munizioni, oltre a garantire il Maglione delle feste eCola o il Maglione delle feste Sprunk a ogni passaggio.

GTA$ e RP tripli in Entourage (Remix festivo)

Degli elfi guardiani armati di bastoni di zucchero ed esplosivi si affrettano a mettere in salvo Babbo Natale prima che i Krampus avversari mettano fine all'atmosfera gioiosa delle feste. Che siano stati buoni o cattivi, tutti i giocatori otterranno GTA$ e RP tripli in Entourage (Remix festivo). Partecipa al divertimento delle feste con la Serie in evidenza di Legion Square. Inoltre, completa le seguenti attività per sbloccare ancora più bonus e sorprese:

Completa Entourage (Remix festivo) una volta per ricevere la Finitura Pupazzo di neve per la Pistola da combattimento

Vinci cinque partite di Entourage (Remix festivo) per ricevere la finitura Teschio di Babbo Natale per la Carabina speciale

Vinci Entourage (Remix festivo) nei panni di Babbo Natale per ricevere la finitura Aiutante di Babbo Natale per il Fucile da cecchino pesante. Questa settimana, vincendo due modalità Competizione completerai la sfida settimanale e otterrai 100.000 GTA$.

Bonus su guadagni della fabbrica tessile, incarichi della polizia e consegne delle pizze

Non interrompere il flusso di denaro neanche durante la stagione delle feste con guadagni raddoppiati dalla fabbrica tessile. Puoi ottenere guadagni doppi anche dagli incarichi della polizia di Vincent (incluse le nuove missioni Violazioni sanitarie e Intralcio alla giustizia) o consegnando cibo oleoso ai cittadini con le consegne delle pizze fino al 1° gennaio.

Ritornano alcune modalità delle feste

Una valanga di tradizioni ed eventi delle feste fanno il loro ritorno: lanciati in un intenso stallo in Sparatoria al Weazel Plaza, affronta Babbo Fatale prima che rovini il Natale, trova e distruggi i pupazzi di neve nei giardini di tutto il Paese, e trova indizi in Caccia allo Yeti.

Queste amate modalità festive arrivano con tanti bonus, disponibili fino al 1° gennaio:

Trova lo Yeti per ricevere il Completo da Yeti

Sconfiggi Babbo Fatale per ricevere il Completo Babbo Fatale

Distruggi tutti e 25 i pupazzi di neve per ricevere il Completo Pupazzo di neve

Neutralizza le menti criminali dietro la Sparatoria al Weazel Plaza per riscattare la pistola WM 29 e la livrea Buone feste per la pistola Mk II

Autosalone Premium Deluxe Motorsport

Le feste riescono a scaldare anche il cuore gelido di Simeon. Per questo, ha selezionato una serie di veicoli pensando specificatamente ai clienti delle feste. Scopri la sua nuova proposta all'autosalone Premium Deluxe Motorsport, che include due modelli con livree delle feste:

Übermacht Revolter (sportiva, 40% di sconto) con la livrea a tempo limitato Tartan blu

Vapid Clique (muscle car) con la livrea a tempo limitato Merry Cliquemas

Vysser Neo (sportiva)

Dewbauchee JB 700 (sportiva classica, 30% di sconto)

Albany Alpha (sportiva)

Autosalone Luxury Autos e altro ancora...

Aggiungi un tocco glamour ai tuoi acquisti delle feste fermandoti all'autosalone Luxury Autos di Rockford Hills per guardare da vicino questi due nuovi modelli: la Bravado Banshee GTS (sportiva) e la Dinka Jester RR Widebody (sportiva).

Veicolo di prova premium (solo su PS5 e Xbox Series X|S): Maibatsu MonstroCiti (fuoristrada)

Veicolo trofeo: Emperor Vectre (sportiva) assegnata a chi si posiziona nei primi 5 posti della serie di gare dell'Autoraduno di LS per quattro giorni consecutivi.

Nell'area di prova: Pegassi Torero (sportiva classica), Gallivanter Baller ST (SUV, 40% di sconto) con livrea a tempo limitato Strisce festive, Pfister Comet Safari (sportiva) con livrea a tempo limitato Bastoncini di zucchero

Ruota fortunata: Western Powersurge (moto)

SCONTI

Pegassi Torero (sportiva classica) – 30% di sconto

Übermacht Revolter (sportiva) – 40% di sconto

Dewbauchee JB 700 (sportiva classica) – 30% di sconto

Bravado Greenwood (muscle car) – 30% di sconto

Gallivanter Baller ST (SUV) – 40% di sconto

Karin Boor (fuoristrada) – 30% di sconto

Western Company Rogue (aereo) – 40% di sconto

Nagasaki Havok (elicottero) – 40% di sconto

Inventario e sconti del Furgone delle armi

Fucile militare El Strickler (gratis per gli abbonati a GTA+) | Fucile da battaglia (30% di sconto) | Storditore (40% di sconto per gli abbonati a GTA+) | Cannone a rotaia (50% di sconto per gli abbonati a GTA+) | Bastoncino di zucchero (gratis) | Fucile da cecchino pesante | Mitra d'assalto | Gas lacrimogeno | Molotov | Mine di prossimità | Giubbotto antiproiettile

GTA Online: auto sportiva Bravado Banshee GTS gratis per gli abbonati a GTA+ - Inoltre, ottieni prima degli altri il nuovo Fucile militare El Strickler e molto altro ancora La slitta di Babbo Natale quest'anno è carica di regali per gli abbonati a GTA+. Riscatta gratis l'incredibile Bravado Banshee GTS (sportiva) da GTA Online: Agents of Sabotage, sfrutta l'accesso anticipato all’impareggiabile Fucile militare El Strickler tramite il Furgone delle armi e altro.

GTA Online: Agents of Sabotage disponibile ora - Agisci clandestinamente con una ex agente insoddisfatta e un sommergibilista dal grande entusiasmo per trafugare segreti militari, mettere alla berlina la corruzione dell'IAA, recuperare opere d'arte rubate e colpire un'azienda da miliardi di dollari in GTA Online: Agents of Sabotage.

GTA Online:bonus per l'agenzia di cauzioni - Fai soldi legalmente grazie ai bonus per l'agenzia di cauzioni Ottieni ricompense doppie sui ricercati standard e sui guadagni dell'agenzia di cauzioni, GTA$ e RP tripli nella nuova serie della comunità e altro Fai rispettare la legge e dai la caccia ai criminali per ottenere GTA$ e RP doppi catturando ricercati standard in GTA Online.