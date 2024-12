Honor of Kings di Secret Level

Oggi esce l'episodio di Honor of Kings di Secret Level, l'antologia animata di Prime Video. Scritto da JT Petty e basato sul racconto di S.L. Huang, “The Way Of All Things” introduce un nuovo personaggio - Yi Xing - nell'universo di Honor of Kings e racconta il suo viaggio dall'apprendimento del gioco altamente strategico del Weiqi (conosciuto come Go al di fuori della Cina), da bambino, alla sua padronanza del gioco e a come deve usare le sue abilità per vincere la partita più importante della sua vita e salvare la città di Chang'an

Viste le origini di Honor of Kings, il team di Secret Level ha scelto di adottare un'estetica orientale per lo stile di animazione, dando a “The Way Of All Things” un'identità chiara che sarebbe stata apprezzata dalla community e una visione sulla cultura cinese per coloro che non sono stati precedentemente a contatto con il gioco. Ciò è dimostrato chiaramente nelle scene in cui Yi Xing gioca a Weiqi.

Non solo i giocatori possono conoscere la storia di Yi Xing in “The Way Of All Things”, ma è anche disponibile in questo momento come ultimo eroe che si aggiunge al roster di Honor of Kings. Yi Xing è un mago particolarmente adatto a vagare nella corsia centrale e a fornire supporto nei combattimenti di squadra, dove le sue potenti abilità di controllo della folla ad ampio raggio e di danno a raffica sono preziose. Funziona molto efficacemente anche in coppia con Lu Bu, che sferra attacchi ad alto impatto sui nemici.

I giocatori che selezionano Yi Xing potranno utilizzare le sue quattro abilità:

Kiai: Yi Xing diventa periodicamente immune ai danni letali. Le sue abilità applicano un marchio “Anti-Qi” agli eroi nemici quando li colpiscono, potenziando le sue abilità.

Joseki: Colloca un contatore Weiqi in un punto designato, garantendo la visione dell'area per tre secondi e infliggendo danni magici.

Atari: Infligge danni magici in un'area designata, poi si diffonde creando una formazione Weiqi. I nemici all'interno dell'area centrale vengono attirati verso il centro della formazione, subendo ulteriori danni magici.

Capture: Yi Xing crea una tavola Weiqi vuota per intrappolare gli eroi nemici.

L'introduzione di Yi Xing porta in Honor of Kings un gameplay strategico influenzato dal Weiqi, oltre a cosplay e interazioni coinvolgenti con altri eroi della società Yaotian.

Per essere sempre aggiornati su questa collaborazione e molto altro, visitate il sito ufficiale di Honor of Kings e seguite i canali sociali ufficiali.

Winter Dreamland: tutto il divertimento dello Snow Carnival in Honor of Kings! - In Honor of Kings è arrivato il momento di Winter Dreamland, dove i giocatori potranno sperimentare nuove meccaniche e tuffarsi nello Snow Carnival per divertirsi in un mondo innevato insieme agli amici. Godetevi la magia dell'inverno come mai prima d'ora!Da oggi all'8 gennaio, esplorate le nuove ed entusiasmanti meccaniche innevate e la giocosa modalità snowy casual: che la stagione invernale abbiano inizio!Abbracciate il freddo - Nuovi poteri e modalità ghiacciate! (28 novembre - 8 gennaio)28 novembre – 8 gennaio: Snow Overlord & Snow Tyrant- Sconfiggendo lo Snow Overlord e lo Snow Tyrant otterrete un effetto aggiuntivo di rallentamento o congelamento.

Jujutsu High Assemble - dettagli sulla collaborazione tra Honor of Kings e Jujutsu Kaisen - Oggi l’ultima collaborazione di Honor of Kings inizia sul serio unendo le forze con Jujutsu Kaisen e tre dei suoi personaggi entrano nel dominio di Honor of Kings con una selezione di contenuti ed eventi a tema che promettono di deliziare i giocatori.

Honor of Kings e Jujutsu Kaisen insieme per un evento - Lo sviluppatore TiMi Studio Group e il publisher Level Infinite hanno annunciato la prossima collaborazione tra Honor of Kings e Jujutsu Kaisen (JJK). A partire dal 1° novembre, i famosi personaggi dell'acclamata serie televisiva shonen entreranno nel dominio di Honor of Kings con uno speciale evento in-game.