KIOXIA lancia la nuova serie di SSD PCIe 5.0 EXCERIA PLUS G4

KIOXIA Europa, leader mondiale nelle soluzioni di memoria, ha annunciato oggi la serie di SSD EXCERIA PLUS G4 per i gamer e i creatori di contenuti che cercano prestazioni in grado di offrire maggiore produttività ed efficienza energetica per un'esperienza al PC migliorata.

Dotata di un'interfaccia PCIe 5.0 di nuova generazione, la serie EXCERIA PLUS G4 offre velocità fino a 10.000 MB/s per letture sequenziali e 8.200 MB/s per scritture sequenziali (2 TB) per ambienti di gioco ed editing video ad alte prestazioni.

Per questa nuova serie, KIOXIA ha posto come priorità l'ottimizzazione dei consumi energetici e le prestazioni di raffreddamento. La serie EXCERIA PLUS G4 migliora l'efficienza energetica di circa l'80% alla massima velocità di lettura sequenziale rispetto alla generazione precedente.

Grazie a una dissipazione del calore più efficace, le unità SSD EXCERIA PLUS G4 sono dotate di etichette innovative per migliorare la dissipazione del calore per i sistemi che necessitano di maggiore raffreddamento e stabilità durante le sessioni di gioco o rendering più intense.

La nuovissima serie di SSD EXCERIA PLUS G4 è dotata di memoria flash 3D BiCS FLASH di KIOXIA e sarà disponibile in un fattore di forma M.2 2280 a lato singolo con capacità di 1TB o 2TB. Per gli utenti attenti all'ambiente, le unità SSD EXCERIA PLUS G4 utilizzeranno il nuovo imballaggio di carta di KIOXIA, per ridurre i rifiuti di plastica.

“Siamo entusiasti di presentare la nostra prima unità SSD PCIe 5.0 Consumer, progettata per elevare l'esperienza di gioco e di creazione di contenuti dei nostri clienti finali a livelli senza precedenti”, ha dichiarato Paul Rowan, Vice President e Chief Marketing Officer of the Memory and SSD Business Units di KIOXIA Europe GmbH. “Grazie alla più recente tecnologia di memoria flash 3D KIOXIA BiCS FLASH e a un controller ottimizzato per la massima efficienza energetica, questa nuova unità SSD consente di eseguire grandi carichi di lavoro PCIe 5.0 mantenendo un consumo energetico pari a quello di PCIe 4.0. Sia che si tratti di aumentare la durata della batteria o di sostenere le prestazioni termiche complessive del sistema host, il nuovo EXCERIA PLUS G4 è stato progettato per bilanciare la massima velocità di trasferimento dei dati e il consumo energetico”.

Per maggiori dettagli sulla serie SSD EXCERIA PLUS G4: https://europe.kioxia.com/en- europe/personal/ssd/exceria- plus-g4-nvme-ssd.html

KIOXIA annuncia la serie EXCERIA PLUS G2 Portable SSD - Il nuovo dispositivo flash portatile per l’archiviazione porta l’esperienza dell’utilizzo quotidiano a un nuovo livello di eleganza e design senza tempoKIOXIA Europa, leader mondiale nelle soluzioni di memoria, annuncia la serie EXCERIA PLUS G2 Portable SSD, una nuova soluzione di archiviazione esterna.

KIOXIA presenta le SSD con dissipatore di calore ideate per i gamer - KIOXIA Europe, leader mondiale nelle soluzioni di memoria, ha annunciato oggi le prime unità SSD personali di KIOXIA dotate di dissipatore per una migliore dissipazione termica. Progettata specificamente per PC e PlayStation 5 e dotata di connettore M.

Kioxia SSD Exceria Plus G3 Recensione - Un SSD NVMe performante a prezzo accessibileOggi vi voglio parlare di un SSD poco conoscito nel notro paese, si tratta del Kioxia Exceria Plus G3. Questo device è un SSD NVMe (Non-Volatile Memory Express) che si posiziona come un'opzione interessante per chi cerca un buon rapporto qualità-prezzo.