F1 24 CELEBRA UNA STAGIONE DI CORSE AD ALTA VELOCITÀ

EA celebra la fine di un'esaltante stagione di Formula 1 e svela come i giocatori hanno trascorso il loro tempo in EA SPORTS F1 24. I dati di gioco rivelano i piloti, le squadre, i circuiti e le sfide preferite dai fan, e mostrano gli impressionanti risultati ottenuti dai giocatori. I fan hanno percorso 2,21 miliardi di chilometri, hanno effettuato 23,62 milioni di pit stop e hanno dimostrato un forte coinvolgimento con le nuove funzionalità del gioco e i contenuti del live service.

Per la prima volta i giocatori hanno potuto gareggiare nei panni di uno dei 20 piloti di F1, scegliere un concorrente emergente della F2™ o un'icona leggendaria nella rinnovata modalità Carriera. Il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton è in testa alle preferenze dei giocatori come pilota di F1 più scelto, seguito da vicino da Charles Leclerc della Scuderia Ferrari e da Max Verstappen, neo-campione del mondo per la quarta volta. Oliver Bearman e Ayrton Senna sono stati, rispettivamente, i piloti di F2™ e Icon più apprezzati.

I dati di gioco hanno rivelato che Bahrain, Melbourne e Jeddah sono le location preferite per le gare: i giocatori hanno preferito infatti i tracciati tradizionali ai circuiti stradali. In termini di abilità a livello mondiale, gli inglesi, gli americani e i tedeschi hanno dimostrato di essere i più veloci nel gioco. Il Regno Unito, l'Italia e la Francia sono state le nazioni che hanno fatto scattare il maggior numero di bandiere rosse durante le gare, e ci sono stati in totale 31 milioni di DNF a livello globale, mantenendo le gare in-game emozionanti e imprevedibili come lo sport stesso nella vita reale.

I fan hanno accolto con favore il nuovo modello di live service a tema, impegnandosi nelle varie sfide che hanno celebrato il passato, il presente e il futuro di questo sport nel corso dell'anno. I giocatori hanno preferito la Sfida Pro di Oscar Piastri nel Circuito delle Americhe, la Carriera Sfida di Charles Leclerc e lo Scenario di gara del Gran Premio del Brasile del 1991 con Lando Norris.

“Questa stagione di F1 è stata entusiasmante sia in pista che fuori. Le nuove funzionalità e le sfide a tema di F1 24 hanno dato ai fan l'opportunità di vivere questa emozione, calandosi nei panni dei loro eroi e creando le loro storie in pista”, ha dichiarato Lee Mather. “Siamo grati ai nostri giocatori e non vediamo l'ora di offrire esperienze ancora più coinvolgenti mentre continuano ad aggiungersi avvincenti emozioni dal mondo reale della Formula 1”.

F1 24 è disponibile per PlayStation5, Xbox Series X|S, PlayStation4, Xbox One e PC tramite EA App, Epic Games Store e Steam.

GIOCATE GRATUITAMENTE A EA SPORTS F1 24 TUTTO IL WEEKEND - Sperimentate la legacy di un Campione con una Nuova Livrea Ispirata a Max Verstappen Disponibile per Tutti i GiocatoriGuardate come è stata creata la Livrea Champions QUI https://www.youtube.com/watch?v=caAuv8tGvHk EA invita tutti a unirsi alla griglia di partenza durante il ‘Free To Play’ weekend di EA SPORTS F1 24 .

SEASON 4 UPDATE DI EA SPORTS F1 24 - CELEBRATE LE LEGGENDE DELLO SPORTEA SPORTS è entusiasta di annunciare la quarta stagione di contenuti del live service di F1 24, il gioco ufficiale FIA Formula One World Championship. Mentre la stagione 2024 di F1 corre verso un finale esaltante, l'emozione del campionato continua in-game.

EA SPORTS F1 24 SI AGGIORNA OGGI PER PS5 PRO - Oggi, EA ha annunciato i nuovissimi miglioramenti tecnici di EA SPORTS™ F1® 24, che elevano la qualità visiva, il gameplay e il livello di immersività sperimentato dai giocatori su PlayStation®5 Pro (PS5® Pro) nel gioco ufficiale FIA Formula One World Championship™.