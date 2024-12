Nuova famiglia Motorola: moto e15, g15 e g05

Per i consumatori in cerca di un dispositivo completo, le serie moto g e moto e sono la soluzione ideale. Queste famiglie di prodotti offrono prestazioni affidabili, capacità fotografiche di alto livello e una batteria a lunga durata. I nuovi moto g15, moto g05 e moto e15 non fanno eccezione. Ognuno di questi dispositivi offre la massima luminosità del display disponibile nella sua categoria¹ e funzionalità essenziali, oltre a una serie di caratteristiche uniche pensate per diversi stili di vita e interessi. In questo modo, indipendentemente dal prezzo, ogni consumatore può trovare un dispositivo equilibrato e adatto alle proprie esigenze.

moto g15: per chi è sempre in cerca di emozioni e desidera una batteria a lunga durata.

Su moto g15, film e serie TV prendono vita con una nitidezza straordinaria. Il display Full HD+ da 6,7" permette di cogliere ogni dettaglio, mentre gli altoparlanti stereo con supporto Dolby Atmos® offrono un'esperienza audio immersiva che svela maggiore profondità, chiarezza e dettagli nei contenuti preferiti. Grazie all'aggiunta di Bass Boost, il dispositivo garantisce bassi due volte più potenti². È possibile scattare foto brillanti e vivaci con il sistema di fotocamere da 50MP³, e la tecnologia Quad Pixel aiuta a ottenere immagini più nitide in qualsiasi condizione di luce. Inoltre, l'obiettivo ultra-grandangolare cattura un'inquadratura quattro volte più ampia4, consentendo di liberare la propria creatività. Streaming di contenuti e riproduzione di playlist consumano solo una minima parte della batteria da 5200 mAh, e la ricarica TurboPower™ permette di ricaricare rapidamente il dispositivo quando necessario.

moto g05: per i content creator che vogliono rimanere sempre aggiornati.

Che si tratti di fruire contenuti multimediali o di crearli, moto g05 è il compagno perfetto a un prezzo accessibile. Il display più luminoso della sua categoria, con una frequenza di aggiornamento di 90Hz, è ideale per guardare video a casa o in streaming. Questo grazie agli altoparlanti stereo dotati di Bass Boost e supporto per Dolby Atmos, che offrono un'esperienza audio immersiva. Per scattare foto da condividere, gli utenti possono affidarsi al sistema di fotocamere da 50MP³ con tecnologia Quad Pixel. Possono anche sfruttare la modalità Night Vision basata sull'intelligenza artificiale o la modalità Ritratto per immagini nitide all'aperto o per il loro prossimo scatto professionale. Durante la navigazione sul web o il multitasking tra le app, gli utenti noteranno prestazioni estremamente efficienti. Ciò è dovuto al processore del dispositivo e al potenziamento della RAM7, che consentono di fare di più senza rallentamenti o un eccessivo consumo della batteria.

moto e15: per gli appassionati di intrattenimento attenti al budget.

Indipendentemente dal proprio budget, moto e15 offre un notevole salto di qualità grazie al display a 90Hz. Questo schermo è dotato del livello di luminosità più elevato disponibile nella sua categoria¹, consentendo una visione chiara anche nelle giornate più soleggiate. Inoltre, gli altoparlanti stereo con Bass Boost e supporto per Dolby Atmos migliorano ulteriormente l'esperienza di intrattenimento. La fotocamera da 32MP Quad Pixel8 con intelligenza artificiale consente di scattare foto perfette per i social media con facilità. Infine, è possibile ottenere fino a 6GB? di RAM con RAM boost7, per prestazioni fluide senza compromettere la durata della batteria.

Smart software experiences per tutti gli utenti

Con i nuovi moto g15 e moto g05, gli utenti saranno i primi a provare l'ultima versione di Android™. Android™ 15 offre maggiore privacy, sicurezza e flessibilità nella personalizzazione del telefono.

Questi dispositivi dispongono anche delle funzionalità ThinkShield for Mobile e Moto Secure, che mantengono gli utenti protetti e aggiornati sugli ultimi progressi in materia di sicurezza. Moto e15, invece, è dotato di Android™ 14 (Go Edition), progettato per mettere gli utenti al primo posto. Migliora le impostazioni della privacy e offre nuovi modi per personalizzare l'esperienza generale del telefono.

Disponibilità

I nuovi moto g15, moto g05 e moto e15 saranno disponibili in Italia a partire da gennaio 2025. Moto g15 sarà disponibile nelle colorazioni Gravity Grey, Iguana Green e Sea Blue al prezzo di 199,90€ per il taglio di memoria di 8/256, 179,90€ per il taglio di memoria 8/128 e 159,90€ per il taglio di memoria 4/128. Moto g05 sarà disponibile nei colori Forest Green, Plum Red e Denim Blue al prezzo di 139,90€ per il taglio di memoria 4/128 e 169,90€ per il taglio di memoria 4/256. Moto e15 sarà disponibile nei colori Misty Blue, Fresh Lavender e Denim Blue al prezzo di 119,90€.

