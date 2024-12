Teclast P50 AI: L'intelligenza artificiale incontra la versatilità

Il nuovo Teclast P50 AI è molto più di un semplice tablet. Con un prezzo di lancio di soli 139,99 €, questo dispositivo rivoluzionario porta l'intelligenza artificiale nelle tue mani, offrendo un'esperienza d'uso senza precedenti.

Dotato dell'ultimo sistema operativo Android 15 con l'interfaccia personalizzata TeclastOS, il P50 AI trasforma il modo in cui lavori e ti diverti. La modalità PC, la gestione multi-finestra e la registrazione dello schermo integrata ti permettono di essere produttivo come mai prima d'ora, mentre l'upscaling video AI e il controllo gestuale AI elevano l'intrattenimento a nuovi livelli.

Intelligenza artificiale al servizio dell'utente

L'intelligenza artificiale integrata nel P50 AI ti sorprende con funzionalità innovative:

Upscaling video AI: Trasforma i tuoi video in contenuti ad alta risoluzione, con dettagli più nitidi e colori più vivaci.

Trasforma i tuoi video in contenuti ad alta risoluzione, con dettagli più nitidi e colori più vivaci. Controllo gestuale AI: Interagisci con il tuo tablet senza toccare lo schermo, con gesti naturali e intuitivi.

Interagisci con il tuo tablet senza toccare lo schermo, con gesti naturali e intuitivi. Estrazione testo AI: Riconosci istantaneamente il testo da immagini o documenti, semplificando le tue attività quotidiane.

Riconosci istantaneamente il testo da immagini o documenti, semplificando le tue attività quotidiane. Consapevolezza posturale AI: Il tablet monitora la tua postura durante l'utilizzo, incoraggiandoti ad assumere posizioni più ergonomiche per il tuo benessere.

Al cuore del P50 AI troviamo il potente processore octa-core Allwinner A733, che garantisce prestazioni fluide e reattive in ogni situazione. La combinazione di fino a 16 GB di RAM e 128 GB di storage UFS3.0 assicura un multitasking impeccabile e un ampio spazio per tutte le tue app e i tuoi file. Il display da 11 pollici con frequenza di aggiornamento a 90 Hz offre immagini straordinariamente fluide e dettagliate. Perfetto per guardare film, giocare o navigare sul web, questo schermo ti immergerà completamente nei tuoi contenuti preferiti.

Il Teclast P50 AI si distingue per il suo design moderno ed elegante. La fotocamera posteriore da 13 MP con design simmetrico ad anello e la fotocamera anteriore da 5 MP ti permettono di catturare foto e video di alta qualità. Inoltre, la doppia interfaccia Type-C, di cui una supporta la modalità DP Desktop, ti offre la massima flessibilità di connessione.

Il Teclast P50 AI è un tablet completo e innovativo, che unisce potenza, intelligenza artificiale e versatilità. Se cerchi un dispositivo che ti accompagni in ogni momento della giornata, il P50 AI è la scelta perfetta.

https://en.teclast.com/it/products/p50ai-tavoletta