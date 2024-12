ELDEN RING NIGHTREIGN

UN GIOCO ACTION SURVIVAL COOPERATIVO STANDALONE

Il mondo di ELDEN RING si arricchisce di un gioco multiplayer cooperativo action survival standalone che sfida i giocatori a unirsi per sconfiggere il Signore della notte. Sviluppato da FromSoftware, Inc. e pubblicato da Bandai Namco Entertainment Inc., ELDEN RING NIGHTREIGN spingerà i giocatori in combattimenti PVE multiplayer co-op contro un mondo duro e spietato. Facendo squadra in gruppi di tre persone, od osando andare da soli, dovranno sopravvivere a un ciclo di tre giorni e tre notti, prendendo le proprie decisioni su combattimento ed esplorazione attraverso mappe che cambiano per diventare abbastanza forti da abbattere boss terrificanti alla fine di ogni giornata.

ELDEN RING NIGHTREIGN – REVEAL GAMEPLAY TRAILER

https://www.youtube.com/watch?v=4gM5c71Pn_c&t=68s

I giocatori affrontano la notte insieme in questa nuovissima esperienza creata da FromSoftware. ELDEN RING NIGHTREIGN sarà un ritorno alla Rocca della Tavola Rotonda incentrato sul multiplayer, ambientato in un universo parallelo agli eventi di ELDEN RING . I giocatori devono scegliere tra otto personaggi unici, ognuno con proprie abilità specifiche e potenti Ultimate . I loro viaggi li portano a Plagaride, dove dovranno prendere decisioni in una frazione di secondo quando si tratta di combattere ed esplorare, a fronte di un ciclo notturno che restringe la mappa con l'arrivo della Marea Notturna.

Alla fine di ogni notte, i giocatori affronteranno un potente boss e, in caso di vittoria, si risveglieranno di fronte a sfide ancora più grandi. Ogni sessione culminerà nella terza notte, quando dovranno affrontare il Signore della notte prescelto. Le persone possono combattere la notte da soli, ma la forza arriverà in numero. I Crepuscolari devono imparare a cooperare per affrontare queste sfide, combinando le loro abilità uniche per un'esperienza senza precedenti nell'universo di ELDEN RING.

Non tutto è perduto per chi viene sconfitto. Le partite non andate a buon fine garantiranno ai giocatori reliquie per consentire loro di personalizzare e potenziare i personaggi in base al proprio stile di gioco personale. ELDEN RING NIGHTREIGN è diverso da qualsiasi esperienza creata prima da FromSoftware. In questo Action-RPG intenso, i giocatori non sperimenteranno mai lo stesso viaggio due volte: nemici, ricompense e Plagaride stessa sono in continua evoluzione e si modificano ad ogni sessione nel regno del Signore della notte.

Sconfiggendo nemici più grandi e avventurandosi nelle parti più pericolose della mappa si scopriranno armi più potenti e ricompense Runiche più grandi. Trova i Siti di Grazia per dare a ogni eroe la possibilità di salire di livello e ottenere poteri fondamentali. Essendo ogni avventura basata su sessioni, simile al giocare in un dungeon a cielo aperto, ogni viaggio offre l'opportunità di aumentare bonus permanenti alle statistiche. Ogni vittoriosa partita contro la notte porta i giocatori sempre più vicini a sconfiggere il regno del Signore della notte e a svelare la storia dietro ogni Eroe in questo mondo parallelo.

IL REGNO NOTTURNO DELL'ANELLO DI ELDEN sarà disponibile nel 2025 per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC tramite Steam.