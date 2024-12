IL GCC POKÉMON POCKET FESTEGGIA I 60 MILIONI DI DOWNLOAD

The Pokémon Company ha annunciato che il popolare Gioco di Carte Collezionabili Pokémon Pocket dall'uscita globale del 30 ottobre 2024 a oggi ha superato i 60 milioni di download su dispositivi iOS e Android. Questo traguardo arriva subito dopo la sua nomination per la categoria "Best Mobile Game" dei Game Awards, cerimonia che premia, a livello globale, l'impegno creativo e tecnico nell'ambito dell'industria videoludica.

The Pokémon Company ha anche annunciato che presto sarà disponibile L'Isola Misteriosa, la nuova espansione del GCC Pokémon Pocket. Questa espansione permetterà di scoprire nuove carte con bellissime illustrazioni, tra cui il Pokémon misterioso Mew e tanti altri Pokémon che sono stati aggiunti al gioco; inoltre, saranno disponibili un nuovo raccoglitore e nuove copertine per la bacheca raffiguranti l'Isola Misteriosa.

L'aggiunta di nuove carte da collezionare offrirà la possibilità di esplorare nuovi approcci alla creazione di mazzi e renderà più variegata l'esperienza di gioco nelle lotte con CPU e nelle lotte VS. L'Isola Misteriosa sarà disponibile nel Gioco di Carte Collezionabili Pokémon Pocket su iOS e Android dal 17 dicembre 2024. I giocatori di tutto il mondo potranno collezionare le nuove carte dell'espansione L'Isola Misteriosa aprendo buste di espansione o tramite la pesca misteriosa. Un nuovo trailer con più informazioni sull'espansione L'Isola Misteriosa è disponibile sul canale ufficiale Pokémon su YouTube.

Sviluppato in collaborazione con Creatures Inc., creatori del celebre Gioco di Carte Collezionabili, e DeNA Co. Ltd., partner nello sviluppo di Pokémon Masters EX, il Gioco di Carte Collezionabili Pokémon Pocket è un'app free-to-start per dispositivi iOS e Android che reinventa l'esperienza di collezionare le carte del GCC Pokémon in un innovativo formato digitale.

Ancora più aggiornamenti relativi al Gioco di Carte Collezionabili Pokémon Pocket sono in arrivo, tra cui un calendario per le feste disponibile dal 24 dicembre 2024 che permetterà di ricevere buste senza costo. Altri dettagli verranno condivisi prossimamente.

Ulteriori informazioni sul Gioco di Carte Collezionabili Pokémon Pocket sono disponibili su Pokemon.it/GCCPocket.

POKÉMON E AARDMAN COLLABORAZIONE IN ARRIVO NEL 2027 - Oggi, The Pokémon Company International e lo studio di animazione indipendente Aardman, vincitore di numerosi premi, hanno annunciato un entusiasmante progetto in arrivo per il pubblico nel 2027. La collaborazione vedrà lo stile di narrazione unico di Aardman incontrare l’universo Pokémon in avventure tutte nuove.

IL FINALE DELLA STAGIONE 1 DI ‘ORIZZONTI POKÉMON’ È DISPONIBILE SU BOING - The Pokémon Company International ha annunciato che gli ultimi episodi della prima stagione della serie Orizzonti Pokémon saranno disponibili da oggi in Italia su Boing.Gli appassionati potranno seguire le vicende dei due protagonisti, Liko e Roy, che insieme ai rispettivi compagni Pokémon Sprigatito e Fuecoco, e con l’aiuto di Friede, Capitan Pikachu e gli altri Locomonauti, lottano contro gli Esploratori e affrontano il Rayquaza nero.

Pokémon: nuovo record mondiale con unboxing epico! - I FAN DEI POKÉMON BATTONO IL TITOLO DEL GUINNESS WORLD RECORDS™ CON UNA MARATONA DI UNBOXING DI OLTRE 20.000.CARTE30 super fan hanno aiutato Pokémon a battere il record per l’unboxing più lungo in diretta (video), celebrando l’uscita dell’espansione del Gioco di Carte Collezionabili Scarlatto e Violetto – Scintille Folgoranti.