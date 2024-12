Apex Legends: Dallo squarcio presenta il Tormento d'inverno

Apex Legends: Dallo squarcio presenta Tormento d'inverno in un nuovo gelido trailer

Il Winter Express è tornato, ed è più letale che mai! Affronta il gelo inesorabile e conquista la vittoria.Aggiungi un tocco di magia alle feste con il nuovo trailer dell'evento Tormento d'inverno, ora disponibile su YouTube:https://www.youtube.com/watch?v=gDhiS034_Zk

Per maggiori dettagli, dai un'occhiata qui sotto o leggi il nostro post nel blog:

Oggetti cosmetici artici e frammenti cimelio

Negozio ricompense

Apex Legends: Dallo squarcio è ora disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC tramite l'EA app, Epic Games Store e Steam.

Per altre notizie su Apex Legends, seguici su X, Instagram, TikTok e YouTube, oppure visita www.playapex.com per non perderti le ultime novità.

Apex Legends: Dallo squarcio - pass battaglia - Trascendi il tempo in Apex Legends: Dallo squarcio e rivivi le emozioni dei primissimi Apex Games con la tua squadra in Nostalgia Royale. Entra in azione con Lifeline e le sue nuove abilità, e dai la carica al tuo equipaggiamento con le armi potenziate e le abilità delle reliquie dello squarcio.

Apex Legends: Dallo squarcio presenta l'avventura interdimensionale di Lifeline e DOC - Oggi, EA e Respawn hanno condiviso con noi l'insidioso viaggio di DOC nel nuovo trailer dell'ultima stagione di Apex Legends, "Dallo squarcio". Dopo essere stato trascinato in uno squarcio dimensionale e aver subito gravi danni, DOC viene fortunatamente salvato in extremis da Lifeline, che per tirarlo fuori rischia la propria vita e resta ferita a un braccio.

Apex Legends: Dallo squarcio DISPONIBILE - Apex Legends è pronto a trascendere il tempo con Dallo squarcio, la nuova stagione in arrivo oggi. Rivivi l'esperienza degli Apex Games originali con Nostalgia Royale ed entra subito in azione con Lifeline e le sue nuove abilità. Inoltre, le reliquie dello squarcio daranno una marcia in più all'equipaggiamento con armi e abilità potenziate, e il nuovo oggetto corpo a corpo universale "Artiglio del raptor" renderà il tuo arsenale ancora più unico.