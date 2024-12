Ecco le offerte di realme in occasione del Natale

Con l'avvicinarsi del Natale, realme annuncia imperdibili sconti sugli smartphone realme più amati fra cuirealme 12X 5G, realme 12 5G e realme 12+ 5G e realme 12 Pro+.

Alcuni dei modelli saranno acquistabili con offerte fino a 170 euro presso principali rivenditori locali,Unieuro, Euronics, Expert e Trony e fino al 24 dicembre.

Di seguito il dettaglio delle offerte:

