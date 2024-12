L'evento dell'Aurora torna su Destiny 2

Eva guiderà i giocatori nelle attività proponendo nuove sfide e offrendo una carta evento con tante ricompense, come il nuovo Spettro esotico Involucro del Drago Congelato. Per di più, i guardiani potranno riprendere la tematica dei gelidi draghi magici equipaggiando il set del Drago della stasi astrale, disponibile all'emporio Everversum durante l'evento.

Inoltre, con l'Aurora sarà introdotto il nuovo fucile a fusione lineare adattivo da vuoto, Raffica di Maestrale, insieme alle versioni aggiornate delle armi delle precedenti edizioni dell'Aurora, ora disponibili con combinazioni di caratteristiche uniche.

Quest'anno, poi, ci sarà uno speciale evento della community – una sfida a colpi di dolci dell'Aurora– con tre nuovi emblemi esclusivi nascosti tra i pacchetti di "Un dono in cambio". Per aumentare le probabilità di trovare questi rari articoli, ogni settimana i giocatori dovranno preparare dei dolci specifici. Sfornando tali dolci, si contribuirà al progresso della community per la sfida, il che aumenterà le chances di trovare gli emblemi esclusivi.Gli atti I e II di Destiny 2: Redivivo, già disponibili, includono la nuova attività "Tomba degli Anziani", il sistema di produzione dei tonici, l'attività "Assalto furioso: Salvezza", nuove armi, caratteristiche del manufatto e altro ancora.

