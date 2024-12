Dying Light 2: Stay Human - evento Winter Tales: Gifts from Above

La stagione invernale arriva in Dying Light 2 Stay Human nell’evento “Racconti invernali: Regali dal cielo”!Villedor si veste nuovamente dello spirito festivo con la slitta di Babbo a forma di aeroplano e una valanga di regali. Con la patch 1.20 che mette a punto il Prologo, lanciarsi nel vivo del gioco e nelle festività invernali sarà più facile che mai!

Precipitano le temperature, cadono i fiocchi di neve e si riaccendono le celebrazioni in Dying Light 2 Stay Human! Techland è entusiasta di annunciare il ritorno di un evento particolarmente apprezzato dai fan, Racconti invernali:Regali dal cielo. Le festività avranno inizio l’11 dicembre, in concomitanza con il rilascio della patch 1.20, e proseguiranno fino al 2 gennaio.

Non sai dove andare o cosa fare? Goditi la neve!

È calato il gelo su Villedor e gli abitanti sono pronti a festeggiare la stagione festiva. L’albero c’è, ma mancano le decorazioni: dove sono finite? I giocatori devono completare i contratti di Baka o depredare i contenitori per raccogliere ninnoli, gingilli e decorazioni varie per addobbare l’albero e diffondere la letizia. Come ricompensa per il duro lavoro, ciascun giocatore riceverà regali come il costume da Krampus assassino e i dolcetti invernali, che potranno essere spesi presso la bancarella di Baka.

Baka è tornato, e con lui il suo (festoso) negozio

La bancarella di Halloween di Baka è stata agghindata un po’ per risultare più gioiosa, e offrirà degli straordinari oggetti unici, incluso lo Sköll a mo’ boomerang, le palle di neve e molto, molto altro. Tra l’altro, ha anche rifornito le scorte con oggetti da Krampus assassino, tra cui il Castigatore, un’arma utile per mettere in riga quegli zombie impertinenti. Prima di accettare i vari contratti, sarà meglio dare un’occhiata a tutta la mercanzia che Baka ha da proporre!

Inoltre, per ogni aumento del livello di Reputazione presso Baka, riceverai una lettera da inviare a Babbo tramite l’apposita cassetta accanto alla sua bancarella per ottenere un rifornimento aereo pieno zeppo di regali.

Non perderti le sfide settimanali inerenti ai rifornimenti aerei, visto che le ricompense varieranno, così da permetterti di guadagnarti l’intero set dell’equipaggiamento da Krampus assassino. Le vacanze non sono sinonimo di tregua - un nuovo nemico

I Pupazzi Demolitori e i loro aiutanti, gli Infetti Malefici e i Virali Maligni, sono tornati, più affamati che mai. Occhi aperti, perché questo inverno ci sarà anche un nuovo zombie festivo, lo Sputavomito glaciale, che sputa proiettili congelanti. Gli Infetti Malefici si trovano in ogni anfratto di Villedor, mentre i Pupazzi Demolitori saranno a guardia dei preziosissimi rifornimenti aerei.

Un ultimo aggiornamento per questo 2024...

Insieme al lancio dell’evento Racconti Invernali: Regali dal cielo 2024, rilasceremo la patch 1.20. Questa patch rivede il Prologo affinché i giocatori possano entrare nel vivo dell’azione molto più rapidamente: l’ideale, quindi, per chiunque provi il gioco per la prima volta o per chi voglia scoprire cos’è cambiato dall’ultima visita a Villedor. La patch mira a correggere vari problemi, tra cui quelli relativi agli arresti anomali e al co-op, oltre a quelli segnalati dalla community, come Aiden privo di testa durante l’animazione del Colpo alla testa.

...E altri due regali!

È pur sempre la stagione dei doni! Pertanto, fino al 2 gennaio, sarà possibile accaparrarsi il bundle Al di sopra della legge a costo zero. Proprio come quello del Krampus assassino, questo pacchetto è pensato per coloro che vogliono assicurarsi che chi non si attiene alle regole subisca la giusta punizione. Mantieni l’ordine pubblico nella Città.

È l’occasione perfetta per tutti coloro che non hanno ancora vissuto in prima persona il mondo di Dying Light! Durante la stagione delle feste, sia Dying Light 1 che Dying Light 2 Stay Human sono scontati fino all’80%.

Dying Light 2: Stay Human - supporto a PS5 Pro - Dying Light 2: Stay Human si unisce al PlayStation Plus con il supporto a PS5 ProGiocate a Dying Light 2 gratuitamente con PlayStation Plus Extra e Premium e godetevi la grafica migliorata su PlayStation 5 ProNovità entusiasmanti per i giocatori PlayStation: Il 19 novembre 2024, Dying Light 2: Stay Human entrerà a far parte del catalogo giochi di PlayStation Plus Extra e Premium.