ENOTRIA: L'ULTIMA CANZONE ARRIVA SU XBOX SERIES X|S

IL VIDEOGIOCO RPG D’AZIONE IN STILE SOULS REALIZZATO DALLO STUDIO ITALIANO JYAMMA GAMES, APPRODA SULLE CONSOLE MICROSOFT

Rilasciato a settembre su PC e PlayStation 5 e ora finalmente disponibile anche su Xbox Series X|S, Enotria: The Last Song è un’avventura epica ambientata in una regione soleggiata, abitata da attori e maschere intrappolate in un eterno copione. Tra maschere celebri come Pulcinella e Arlecchino e intensi scontri all’arma bianca, il videogioco di Jyamma Games offre un nuovo lustro al palcoscenico della tradizione dell’Italia.

Lo spettacolo di Enotria: The Last Song è pronto a stupire i videogiocatori di tutto il mondo su Xbox Series S|X a partire dal 12 dicembre . Sviluppato da Jyamma Games , la casa di sviluppo italiana che ha fatto della sua terra un videogame, questo RPG d’azione conduce i giocatori in una regione soleggiata, attanagliata da una piaga eterna e contorta, nota come Canovaccio . Nei panni di un personaggio senza Maschera, spetta al giocatore liberare il mondo di gioco dagli Autori , entità che tirano i fili di un macabro e perpetuo spettacolo.

Contraddistinto, rispetto ad altri esponenti del suo genere, da atmosfere soleggiate e ispirate ai paesaggi italiani, Enotria: The Last Song è un videogioco d’azione in stile Souls dalle meccaniche peculiari. Durante l’avventura sarà infatti possibile indossare le Maschere degli avversari sconfitti in duello, modificando di conseguenza il gameplay e l’approccio agli scontri con i nemici. Sarà inoltre possibile equipaggiare una delle oltre 120 armi disponibili per le 8 classi selezionabili, e potenziare le loro statistiche grazie al Percorso degli Innovatori , un ricchissimo albero delle abilità. Anche l’esplorazione rappresenta un unicum per il genere, grazie alla particolare meccanica dell’ Ardore , che permetterà di modificare radicalmente il mondo di gioco, svelando segreti e aprendo nuovi percorsi esplorabili.

Dopo aver incantato il pubblico di tutto il mondo su PC e PlayStation 5 , Enotria: The Last Song approda sulle console Microsoft con tutti i nuovi aggiornamenti volti a perfezionare l’esperienza di gioco e a soddisfare i feedback ricevuti dalla community sin dal giorno del suo debutto. Il sipario dell’avventura di Jyamma Games si alza così su Xbox Series S|X* a partire dal 12 dicembre : ai videogiocatori il compito di spezzare i fili dei tirannici Autori, con la versione più recente del gioco che include i seguenti aggiustamenti: