realme lancia Neo7 in Cina

Dotato di una straordinaria batteria da 7000mAh, realme Neo7 è il compagno di gioco perfetto

realme, il marchio di smartphone in più rapida crescita a livello globale, ha presentato ufficialmente, in Cina, la sua nuovissima serie Neo con il debutto di Neo7. Posizionato come “compagno di gioco perfetto”, è pensata per i più giovani e offre prestazioni e autonomia eccezionali a un costo imbattibile.

realme Neo7 ridefinisce le prestazioni della fascia media con un hardware potente e una durata della batteria eccezionale. Dotato del processore Dimensity 9300+, il Neo7 offre un'esperienza di gioco senza interruzioni, cali di frame, surriscaldamento e instabilità di rete. L'ottimizzazione avanzata del chip e il sistema di raffreddamento potenziato garantiscono un gioco fluido e stabile, anche durante le sessioni più intense.

La caratteristica principale del Neo7 è l'enorme batteria da 7000 mAh, un nuovo punto di riferimento in termini di autonomia. Questa batteria ad alta capacità ha fatto passi da gigante in termini di densità energetica, design leggero e durata e consente al Neo7 di offrire fino a tre giorni di utilizzo con una sola carica pur presentando un corpo sottile (è spesso appena 8,56 mm). Inoltre, la sua durata prolungata garantisce prestazioni affidabili con una tenuta fino a 5 anni.

In termini di design, il Neo7 adotta un'audace estetica che ricorda l'esplorazione dello spazio, ed è disponibile nei colori Starship Edition, Meteor Black e Submarine Blue. La sua struttura elegante è anche robusta grazie a un telaio resistente alle cadute e alla resistenza all'acqua e alla polvere di livello IP69+IP68, che offre una protezione completa e una resistenza a lungo termine.

Dal punto di vista del software, realme Neo7 migliora l'esperienza d'uso con realme UI 6.0, con animazioni perfezionate e funzioni basate su AI per un utilizzo senza interruzioni. Abbinato a una fotocamera Sony da 50MP ultra-nitida, il Neo7 garantisce prestazioni eccellenti in vari scenari di utilizzo.

Primo prodotto della nuovissima serie Neo di Realme, il Neo7 combina un'enorme batteria da 7000 mAh con prestazioni da gioco per stabilire nuovi standard nel segmento di fascia media.