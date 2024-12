Aggiornamento 2.2 per Cyberpunk 2077 disponibile

CD PROJEKT RED ha rilasciato oggi un aggiornamento gratuito per Cyberpunk 2077 che introduce nuove opzioni di personalizzazione del personaggio, funzionalità della modalità foto, ulteriori miglioramenti al gameplay e molto altro. Il lancio dell'aggiornamento è stato accompagnato anche da un'altra puntata di REDstreams con un approfondimento sull'ultimo aggiornamento con i suoi sviluppatori.

Istantanea:

CD PROJEKT RED ha lanciato l'aggiornamento 2.2 per Cyberpunk 2077 , apportando una serie di miglioramenti gratuiti al gioco.

L'aggiornamento è stato sviluppato in collaborazione con Virtuos.

I giocatori possono godere di nuove scelte di personalizzazione, inclusa la personalizzazione del personaggio e del veicolo.

Anche la modalità foto ha ricevuto nuove funzionalità, tra cui una nuova modalità fotocamera e opzioni di illuminazione.

Maggiori informazioni sull'aggiornamento sono state condivise in un episodio di REDstreams su Twitch e YouTube.

L'aggiornamento 2.2 è il frutto di una stretta collaborazione tra CD PROJEKT RED e Virtuos, uno studio noto per il suo lavoro su molti famosi giochi AAA per console e PC. È disponibile per tutti i possessori di Cyberpunk 2077 su Xbox Series X|S, PlayStation 5 e PC.

Come parte dell’aggiornamento 2.2, i giocatori avranno accesso a nuove opzioni di personalizzazione del personaggio, incluse nuove varianti di cyberware cosmetici, tatuaggi, opzioni di trucco e altro ancora. Questa non è l'unica cosa che i giocatori possono ora modificare: tutte le auto di lusso o sportive che hanno collaborato con Rayfield ora hanno accesso all'esclusiva tecnologia CrystalCoat, il che significa che i giocatori possono scambiare i colori di alcune auto.

Sono state apportate modifiche anche alla modalità foto, che ora vanta funzionalità aggiuntive, tra cui modalità fotocamera migliorate, la possibilità di generare fino a tre personaggi aggiuntivi nella scena, portata della fotocamera aumentata e nuove opzioni di illuminazione. I giocatori potranno anche godersi la presenza di Johnny Silverhand sul sedile del passeggero mentre guidano attraverso la città dei sogni. Oltre a tutto, l'aggiornamento 2.2 apporta anche numerosi miglioramenti tecnici e nuovi segreti a Night City.

