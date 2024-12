Disponibile in Italia la gamma di smart TV di Amazon

La serie di Smart TV Fire TV Omni QLED è dotata della modalità ambiente di Fire TV, che trasforma ogni televisore in un display intelligente e consente di riprodurre sullo schermo i widget di Alexa, opere d’arte gratuite e foto personalizzate quando non viene usato per lo streaming.

Fire TV – Serie 4 aggiunge la brillante qualità dell’immagine 4K Ultra HD a programmi televisivi e film e, grazie alla potenza di Alexa, Fire TV – Serie 2 offre ai clienti ancora più opzioni per qualsiasi ambiente dimestico, a prezzi accessibili

Oggi, Amazon ha presentato in Italia la propria gamma di smart TV. La serie Fire TV Omni QLED è dotata di uno straordinario display 4K con tecnologia Quantum Dot (QLED), comandi vocali Alexa e modalità ambiente di Fire TV, grazie a cui i clienti possono visualizzare sullo schermo informazioni importanti , riprodurre i widget di Alexa e incredibili opere d’arte, quando non viene usato per lo streaming. Con Fire TV – Serie 4, film e programmi tv prendono vita grazie al display 4K Ultra HD con supporto integrato per HDR 10, HLG e Dolby Digital Plus. Fire TV – Serie 2 unisce la potenza di Alexa all’esperienza di intrattenimento di Fire TV, offrendo la possibilità di viverla in qualsiasi stanza e ad un prezzo accessibile.

“Con oltre 250 milioni di dispositivi Fire TV acquistati in tutto il mondo, Amazon continua ad impegnarsi per migliorare ulteriormente l’esperienza di intrattenimento dei clienti, con l’obiettivo di renderla ancora più ricca, coinvolgente e intuitiva”, ha dichiarato Emma Gilmartin, Direttore di Fire TV Europe. “Fire TV rappresenta già l’avanguardia nell’innovazione dello streaming e oggi siamo entusiasti di passare al livello successivo, portando in Italia la nostra gamma di Smart TV, ancora più intelligenti e accessibili che, grazie all’utilizzo della tecnologia vocale, consentono il controllo della Casa Intelligente e una ricerca dei contenuti incredibilmente semplice”.

Fire TV Omni QLED

La serie Fire TV Omni QLED, dotata della modalità ambiente di Fire TV, rivoluziona il concetto di smart tv combinando la potenza, i vantaggi e i controlli vocali di Alexa – che già caratterizzano i dispositivi Fire TV - con funzionalità ambientali, che trasformano ogni televisore in un display intelligente, anche quando non viene usato per lo streaming. La serie Omni QLED è dotata di uno straordinario display QLED 4K con local dimming full-array fino a 64 zone (a seconda delle dimensioni del modello) e offre i più recenti formati di qualità dell'immagine per fornire la migliore esperienza visiva, grazie al supporto integrato per HDR10+, HLG, Dolby Vision IQ e HDR10+ Adaptive. La funzione “Adaptive Brightness” utilizza anche un sensore di luce ambientale per modificare dinamicamente i livelli di luminosità, fornendo un contrasto ottimale tra le sorgenti di contenuti, i vari formati e le diverse condizioni di illuminazione.

Disponibile in tre dimensioni, 43“, 50” e 55”, la serie Omni QLED con modalità ambiente di Fire TV può rivoluzionare lo schermo di qualsiasi televisore e in qualsiasi stanza, trasformandolo da uno schermo vuoto, quando non è in funzione streaming, in un display personalizzato dove visualizzare a colpo d’occhio opere d'arte, foto personali, musica e widget di Alexa. La serie Omni QLED utilizza sensori di presenza integrati per rilevare l'ingresso di una persona nella stanza, attivando automaticamente la modalità ambiente.

La modalità ambiente di Fire TV può essere gestita semplicemente con la voce e comprende:

Widget Alexa : i widget di Alexa sono ottimizzati per il televisore e forniscono informazioni utili per tenere i clienti sempre aggiornati durante il corso della giornata. Consentono di consultare i propri impegni a colpo d'occhio attraverso calendari e promemoria, controllare gli altri dispositivi smart, come il termostato o il citofono Ring, attraverso i Preferiti della Casa Intelligente, ricevere consigli per l'intrattenimento con il widget “ Cosa guardare ” e molto altro. I widget possono essere personalizzati, ridotti o ampliati in base alle proprie esigenze.

: i widget di Alexa sono ottimizzati per il televisore e forniscono informazioni utili per tenere i clienti sempre aggiornati durante il corso della giornata. Consentono di consultare i propri impegni a colpo d'occhio attraverso calendari e promemoria, controllare gli altri dispositivi smart, come il termostato o il citofono Ring, attraverso i della Casa Intelligente, ricevere consigli per l'intrattenimento con il widget “ ” e molto altro. I widget possono essere personalizzati, ridotti o ampliati in base alle proprie esigenze. Display dinamico : la modalità ambiente di Fire TV offre la possiblità di visualizzare sullo schermo del televisore sfondi dinamici e opere d’arte inedite, che si adattano all'ambiente circostante in base alla temperatura, all'ora del giorno, alla vicinanza dallo schermo, alle condizioni atmosferiche e altro ancora.

: la modalità ambiente di Fire TV offre la possiblità di visualizzare sullo schermo del televisore sfondi dinamici e opere d’arte inedite, che si adattano all'ambiente circostante in base alla temperatura, all'ora del giorno, alla vicinanza dallo schermo, alle condizioni atmosferiche e altro ancora. Opere d’arte, sfondi animati e foto personalizzate : senza bisogno di un abbonamento mensile, è possibile trasformare la propria TV Omni QLED in una vera e propria galleria d'arte domestica. La modalità ambiente, infatti, offre accesso gratuito a una collezione in continuo aggiornamento di oltre 2.000 opere d’arte gratuite, di stili artistici differenti, per accontentare i gusti di tutta la famiglia. Inoltre, è possibile sapere di più sulle opere semplicemente chiedendo ad Alexa: “ Alexa, chi ha dipinto questo? ” oppure “ Alexa, dimmi di più su quest'opera d'arte ”. I clienti possono scegliere tra più di 80 sfondi animati e tra diverse varietà di opzioni artistiche, tra cui motion graphics, paesaggi e foto personali.

: senza bisogno di un abbonamento mensile, è possibile trasformare la propria TV Omni QLED in una vera e propria galleria d'arte domestica. La modalità ambiente, infatti, offre accesso gratuito a una collezione in continuo aggiornamento di oltre 2.000 opere d’arte gratuite, di stili artistici differenti, per accontentare i gusti di tutta la famiglia. Inoltre, è possibile sapere di più sulle opere semplicemente chiedendo ad Alexa: “ ” oppure “ ”. I clienti possono scegliere tra più di 80 sfondi animati e tra diverse varietà di opzioni artistiche, tra cui motion graphics, paesaggi e foto personali. Routine Alexa : grazie alla modalità ambiente, è possibile utilizzare le funzionalità di Alexa più amate, come creare routine personalizzate per controllare e gestire le impostazioni della Casa Intelligente e dell'intrattenimento. Basta dire “ Alexa, inizia la mia giornata ” per attivare la routine personalizzata Inizia la mia giornata , e visualizzare sullo schermo, per esempio, un'immagine in movimento di un'alba o il meteo e riprodurre una playlist musicale.

: grazie alla modalità ambiente, è possibile utilizzare le funzionalità di Alexa più amate, come creare routine personalizzate per controllare e gestire le impostazioni della Casa Intelligente e dell'intrattenimento. Basta dire “ ” per attivare la routine personalizzata , e visualizzare sullo schermo, per esempio, un'immagine in movimento di un'alba o il meteo e riprodurre una playlist musicale. Privacy e controllo: la serie Omni QLED permette di controllare la privacy. Infatti, è possibile scollegare elettronicamente il microfono semplicemente premendo l’interruttore. Inoltre, è anche possibile regolare facilmente le funzioni in base alle proprie preferenze, per esempio disattivando il rilevamento della presenza e impostando ore di silenzio per le informazioni visualizzabili.

Fire TV - Serie 4 a partire da 499,99€

Fire TV – Serie 4 combina la risoluzione 4K UHD con il supporto HDR10 e HLG, portando la qualità dell’immagine di programmi e film in 4K a un livello completamente nuovo. Inoltre, include il telecomando vocale Alexa per cercare, avviare e gestire facilmente i contenuti, controllare il meteo, lo sport e tanto altro. La gamma comprende modelli da 43“, 50” e 55” e offre un'esperienza Fire TV completamente integrata, con sempre nuove funzionalità per la Casa Intelligente e altro ancora.

Fire TV – Serie 2 a partire da soli € 279,99

La nuova gamma Fire TV – Serie 2 comprende modelli da 32“ e 40” e offre ai clienti opzioni vantaggiose per portare la potenza di Alexa e l'accesso alle loro app di intrattenimento preferite in qualsiasi stanza della casa. Il modello da 32“ di Fire TV – Serie 2 dà vita a film e programmi tv con una risoluzione HD a 720p, mentre il modello da 40” offre una risoluzione HD a 1080p. Entrambi includono il supporto per HDR 10, HLG e Dolby Digital Audio.

Fire TV offre un'esperienza di streaming personalizzata e intuitiva

Le nuove Smart TV di Amazon uniscono la TV in diretta con tutti i contenuti disponibili in streaming all’interno di un’unica schermata iniziale, per un intrattenimento tutto in uno. Infatti, è possibile collegare un'antenna HD (DVB-T2 HD) o riprodurre contenuti da app gratuite o a pagamento, tra cui RaiPlay, Netflix, Prime Video, Disney+, Apple TV e molto altro. Fire TV è progettata per permettere ai clienti di scorprire contenuti sempre nuovi e, con Alexa, trovare rapidamente i propri programmi, film e giochi preferiti sarà ancora più semplice. Per facilitare ulteriormente la scoperta e la fruizione di un'ampia varietà di intrattenimento e app, Fire TV offre consigli smart personalizzati su cosa guardare in base ai programmi, ai generi e alle proprie app preferite.

Prezzi e disponibilità

Fire TV Omni QLED è disponibile ora su Amazon.it nei modelli da 43“ , 50” e 55” con un’offerta di lancio a partire da 449,99 euro (MSRP 599,99 euro). Fire TV – Serie 4 è disponibile nei modelli da 43“ , 50” e 55” con un’offerta di lancio a partire da 379,99 euro (MSRP 499,99 euro). Fire TV – Serie 2 è disponibile nei modelli da 32“ e 40” con un’offerta di lancio di 199,99 euro (MSRP 279,99 euro). Le offerte sono valide fino al 27 dicembre.

