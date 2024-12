Boichi ospite al Comicon Napoli

La superstar Boichi, disegnatore dell’amatissimo Dr.Stone, è pronta ad atterrare al Comicon Napoli! Grazie a Star Comics, e in collaborazione con YLAB, l’autore coreano è pronto a far felici i suoi tanti fan italiani, prendendo parte all’edizione 2025 della kermesse partenopea - che si terrà dal 1° al 4 maggio 2025. L’autore presenterà il primo numero della sua nuova opera Super String: Marco Polo’s Travel to the Multiverse, che Star Comics porterà in fiera, oltre che con l’edizione regular, anche con una speciale variant cover.

La serie, scritta da In-Wan Youn e composta da 4 numeri, vede protagonista - come lascia intuire già il titolo - proprio il leggendario Marco Polo che, per proteggere la sua famiglia, si ritrova catapultato in un mondo completamente diverso dal suo. Si tratta di un’opera che ha un perfetto mix di azione, mistero e nuovi universi, e che ha visto la collaborazione dell'editore giapponese Shogakukan con lo studio coreano YLAB.

Boichi è un artista con una gloriosa carriera alle spalle. Debutta, infatti, nel 1993 in Corea con l'opera Hello! Captain, e fin dagli esordi esplora generi profondamente diversi, come nelle opere Mu-ilpun manhwa gyosil (Corso di fumetti senza un soldo), Haneulsok param geurigo byeol (Nel cielo, il vento e le stelle) e TOON. Nel 2004 comincia a lavorare con il Giappone, e dal 2007 al 2022 realizza, per la prestigiosa rivista Weekly Shonen Jump dell'editore Shueisha, i disegni di Dr.Stone, con cui giunge alla definitiva consacrazione internazionale.

L'opera ha superato le 18 milioni di copie e ha vinto la 64ª edizione dello Shogakukan Manga Award nella categoria shonen manga. Dr.Stone è stato anche adattato in una popolare serie anime, la cui quarta stagione è programmata per gennaio 2025.

Boichi ha vinto premi importantissimi anche nel nostro Paese: nel 2011 il Gran Guinigi di Lucca Comics per la miglior storia breve grazie a Hotel, mentre Nel 2019 il Micheluzzi di Napoli Comicon come miglior artista internazionale.

Ravensburger al Comicon Napoli - Ravensburger è lieta di annunciare la sua partecipazione al Comicon Napoli, che si terrà dal 25 al 28 aprile presso la Mostra d’Oltremare di Napoli, con uno stand dedicato al divertimento per tutta la famiglia!Allo stand di Ravensburger, ubicato presso il Padiglione 3B - Boot 3AG03, che tu sia un super appassionato di giochi da tavolo o tu voglia solo passare un po’ di tempo divertendoti in compagnia, grazi ai dimostratori potrai provare i grandi classici giochi di Ravensburger, come il celebre e plurpremiato Disney Villainous e il party game That’s not a Hat Pop Culture, e tutta una serie di novità, tra cui: Horrified Universal Monster, un gioco cooperativo horror, in cui i giocatori dovranno collaborare per tenere testa ai classici mostri della Universal.

COMICON NAPOLI 2024 Trust allo stand Euronics - I nuovi prodotti Trust disponibili allo stand Euronics durante Comicon Napoli 2024Dall’25 al 28 aprile in occasione di Comicon Napoli 2024, Trust, azienda leader nella realizzazione di periferiche per il gaming e il lifestyle digitale, sarà presente all’interno dello stand Euronics nel Padiglione 6 con una selezione di prodotti dalle altissime prestazioni.

Nintendo al COMICON Napoli - Nintendo celebra a COMICON Napoli il primo anniversario di The Legend of Zelda: Tears of the KingdomA distanza di quasi un anno dalla sua uscita, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom continua a raccogliere riconoscimenti e consensi da parte di critica e pubblico.