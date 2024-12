MARIO KART 8 DELUXE SEASONAL CIRCUIT ITALY

IL 15 DICEMBRE TORNA IL TORNEO ONLINE PIÙ ADRENALINICO DI SEMPRE

È il momento di festeggiare il Natale sfrecciando nel Mario Kart 8 Deluxe Seasonal Circuit Italy, il torneo online targato Nintendo più amato di sempre dagli appassionati di corse su due e quattro ruote. La tappa invernale si svolgerà il 15 dicembre dalle 11:00 alle 23:00 e la competizione sarà aperta a tutti, sia sulle piste disponibili all’interno di Mario Kart 8 Deluxe, sia su quelle contenute nel Pass percorsi aggiuntivi. In palio premi esclusivi Seasonal Circuit e tante ricompense firmate LEGO, Jakks Pacific, Epoch, Simba e My Nintendo Store.

Per partecipare basterà usare il codice torneo: 0774-9611-1659

Continuano gli appuntamenti con l’edizione 2024 del Mario Kart 8 Deluxe Seasonal Circuit Italy, la coloratissima e attesissima competizione online su 2 e 4 ruote, giocata sul videogioco record di vendite della famiglia di console Nintendo Switch: Mario Kart 8 Deluxe. La seconda tappa del torneo coinciderà con la Coppa Inverno, che si terrà domenica 15 dicembre, in una finestra di tempo che anche questa volta resterà aperta dalle 11:00 alle 23:00.

Le iscrizioni sono aperte a tutti, anche a chi non è in possesso del Pass percorsi aggiuntivi: per l’occasione, infatti, tutti avranno la possibilità di lanciarsi nelle corse all’ultimo guscio incluse esclusivamente in questo pacchetto di contenuti extra. Per partecipare alla gara, basterà utilizzare il codice torneo 0774-9611-1659 nell'apposita sezione del menù di gioco, tutte le informazioni e le istruzioni del caso sono disponibili sul sito ufficiale Nintendo.

Nessuno è escluso da questa grande corsa, poiché scaldare i motori e sfrecciare verso il traguardo, non è mai stato così semplice grazie alla familiarità dei controlli e alla varietà di personaggi e mezzi disponibili per trovare e soddisfare il proprio stile di gioco preferito, che sia in solitaria o in compagnia dei propri amici.

Il Mario Kart 8 Deluxe Seasonal Circuit Italy si concluderà con la Coppa Primavera, il grande evento digitale previsto il prossimo 23 marzo 2025. Non sarà necessario aver partecipato a tutti gli appuntamenti per occupare un posto sulla linea di partenza delle singole Coppe e saranno i primi venticinque piloti classificati ad aggiudicarsi uno dei ricchissimi premi messi in palio in collaborazione con LEGO, Jakks Pacific, Epoch e Simba, o quelli forniti direttamente dal My Nintendo Store, oltre alle speciali ricompense celebrative del Seasonal Circuit dedicate a Mario Kart 8 Deluxe.

I primi 25 in classifica, inoltre, otterranno 1000 punti oro, mentre a tutti i partecipanti alla competizione verranno attribuiti 50 punti platino che potranno essere usati per ottenere vari premi a tema Nintendo, anche in edizione limitata, dal sito web My Nintendo.

L’occasione per iniziare al meglio le festività natalizie è l’attesissima Coppa Inverno del Mario Kart 8 Deluxe Seasonal Circuit Italy, prevista domenica 15 dicembre dalle 11:00 alle 23:00. L’evento sarà gratuito e aperto a tutti: pronti, partenza, via!

Mario Kart 8 Deluxe Seasonal Circuit Italy riparte il 14 luglio - È tempo di tornare in pista per partecipare all’edizione 2024 del Mario Kart 8 Deluxe Seasonal Circuit Italy, la coloratissima e attesissima competizione online su 2 e 4 ruote con il videogioco record di vendite della famiglia di console Nintendo Switch: Mario Kart 8 Deluxe.

Al via la Coppa Inverno del Mario Kart 8 Deluxe Seasonal Circuit Italy - Mario Kart 8 Deluxe Seasonal Cup Italy è una competizione su Nintendo Switch dedicata a tutti gli amanti del racing game ambientato nel Regno dei Funghi, suddivisa in quattro appuntamenti online all’ultimo sprint e accessibile a giocatori di tutta Italia!La bandiera a scacchi sta per sventolare: la Coppa Inverno del Mario Kart 8 Deluxe Seasonal Circuit Italy è ai nastri di partenza.

Al via le qualificazioni per il Mario Kart 8 Deluxe European Championship - Nintendo è alla ricerca dei migliori giocatori europei di Mario Kart 8 Deluxe nel primo Mario Kart 8 Deluxe European Championship che prenderà il via sabato 19 agosto con la prima delle tre qualificazioni. I 24 migliori giocatori d'Europa, otto per ogni round, si sfideranno nel gran finale dal vivo in Germania all'inizio di ottobre per decidere il campione europeo di Mario Kart 8 Deluxe.