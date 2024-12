LG WEBOS SI ARRICCHISCE DI NUOVI GIOCHI

Sulla piattaforma webOS arrivano i giochi di Famobi che offrono divertimento ed emozione per gli amici e tutta la famiglia

LG ha avviato una collaborazione con Famobi, l’hub tedesco di sviluppo di giochi in HTML, per introdurre sulla piattaforma webOS i primi giochi fruibili con il telecomando puntatore.I nuovi titoli sono infatti ottimizzati per essere utilizzati solo attraverso il telecomando, senza necessità di controller aggiuntivi, rendendo l’esperienza di intrattenimento su smart TV incredibilmente semplice e coinvolgente.

Grazie a questa collaborazione, gli utenti che possiedono uno smart TV LG hanno ora la possibilità di giocare a giochi divertenti come l’avvincente rompicapo “Cut the Rope” e l’intrigante “Thief Puzzle”. Attraverso la collaborazione con partner del settore, LG arricchisce costantemente la propria collezione di giochi per webOS, composta già da 600 titoli. LG ha ampliato ulteriormente la propria offerta anche con gli straordinari giochi di Play.Works, che vanta il più grande catalogo di giochi per Connected TV (CTV) al mondo, tra cui “Wheel of Fortune”, “Tetris” e “PAC-MAN”.

Il nuovo gioco “SpongeBob SquarePants Bounce” permette ai giocatori di immergersi in un’avventura sottomarina con l’amato personaggio di SpongeBob, comodamente da casa propria, sfruttando il grande schermo di uno smart TV LG. Inoltre, LG ha collaborato con Simulmedia, nota per il suo approccio pionieristico alla pubblicità televisiva, per introdurre PlayerWON. Questa soluzione pubblicitaria integra gli annunci pubblicitari in maniera non intrusiva all’interno del gioco.

In questo modo, LG offre un supporto alle aziende partner nel raggiungimento di una crescita sostenibile attraverso un ecosistema di gioco vivace e in continua evoluzione che integra soluzioni di comunicazione coinvolgenti e interattive. Grazie alla sua eccezionale tecnologia e alla sua vasta gamma di contenuti, la piattaforma LG webOS prosegue il suo percorso di crescita ed evoluzione, offrendo agli utenti un’esperienza di intrattenimento di alto livello.

