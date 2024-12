Attenzione: Nuova minaccia per i conti correnti italiani

Un pericoloso virus, chiamato DroidBot, sta prendendo di mira gli utenti italiani. Questo malware si nasconde all'interno di app bancarie false, clonate da istituti come Intesa Sanpaolo, Mediolanum e Unicredit, e ruba le credenziali di accesso ai conti correnti. Una volta installata l'app contraffatta, i criminali informatici possono svuotare i vostri conti in pochi click.

App clonate:

Banca Popolare di Sondrio – Scrigno

Monte dei Paschi di Siena

Credem

Intesa Sanpaolo

Mediolanum

Banca Sella

Banco Popolare

Unicredit

Che Banca

Creval

Nexi

Poste Italiane

Poste Pay

ING

Come difendersi?

Scaricate app SOLO dai store ufficiali: Google Play Store per Android e App Store per iOS.Verificate sempre l'identità dello sviluppatore: Assicuratevi che sia quello ufficiale della banca.Diffidate delle offerte troppo allettanti: Le truffe spesso promettono guadagni facili.Mantenete aggiornato il vostro dispositivo: Gli aggiornamenti di sicurezza spesso includono patch per proteggere dai malware.

Non abbassiamo la guardia! Condividete questo avviso con amici e parenti per proteggere tutti dalla minaccia di DroidBot.

