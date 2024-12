Giornaliste Italiane Condannano Report per la Diffusione della Telefonata Privata di Federica Corsini nel Caso Boccia

Dopo la puntata di Report dedicata al caso Boccia, l'associazione Giornaliste Italiane ha espresso il proprio sostegno alla collega Federica Corsini, giornalista del TG2 e moglie dell'ex ministro Gennaro Sangiuliano. In una nota ufficiale, l'associazione ha criticato la trasmissione per aver diffuso una telefonata privata in cui Sangiuliano confessava un tradimento alla moglie, mettendo in luce la reazione personale di Corsini.

Le giornaliste si interrogano sull'interesse pubblico di tali contenuti, sottolineando che la vicenda riguarda il dolore privato di una donna che ha scelto di affrontare la situazione con discrezione. La nota prosegue chiedendo alla Rai di chiarire il valore giornalistico di simili scelte editoriali e denuncia un tentativo di gogna mediatica nei confronti di Corsini, ribadendo la necessità di risposte sia come donne che come professioniste dell'informazione.

Questa presa di posizione solleva importanti questioni etiche sul confine tra diritto di cronaca e rispetto della privacy, soprattutto quando eventi personali vengono esposti al pubblico senza un evidente interesse collettivo.

