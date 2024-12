Path of Exile 2 entra oggi in Early Access

Path of Exile 2 entra oggi in Early Access con un endgame ampio e accessibile

L'attesissimo Action RPG, famoso per il suo albero delle abilità e il sistema di combattimento, offre sei classi giocabili, ciascuna con due ascendenze secondarie.

Giocate in cooperativa sul divano con un amico o in gruppo fino a sei giocatori per affrontare 50 epiche battaglie contro i boss e oltre 400 tipi di mostri.

Completate la Campagna per sbloccare il vasto endgame, una mappa che si estende all’infinito con sette distinte attività in-game.

L'Early Access di Path of Exile 2 è da oggi finalmente disponibile e offre sei personaggi, contenuti endgame esclusivi e la modalità couch co-op con cross-play e cross-progression su tutte le piattaforme supportate.

I giocatori possono acquistare la loro key per l’Early Access o i supporter packs qui: https://pathofexile2.com/buy- packs.

Un'avventura cupa e tenebrosa attende i giocatori che amano affrontare le campagne in solo o in gruppo fino a sei persone. In Path of Exile 2 è possibile scegliere tra Monaco, Guerriero, Ranger, Mercenario, Strega o Incantatrice. Ciascuna classe potrà ascendere a due ruoli diversi nel corso del gioco, che saranno di grande aiuto per eliminare le ondate di mostri durante l'endgame al termine della campagna.

Ambientato vent'anni dopo l'originale Path of Exile, il continente abbandonato di Wraeclast è stato liberato dalla devastazione. Tuttavia, il Conte di Ogham, tentato dalla promessa di potere, scatena la Corruzione sulla terra, provocando l'aumento dei non morti, la mutazione dei mostri e la diffusione della follia.

Sotto l'oscura influenza della Corruzione, il Conte emette sentenze di morte per coloro che lo mettono in discussione. Sfuggendo alle grinfie degli esecutori e dei carnefici, i giocatori dovranno rintracciare il Seme della Corruzione, la fonte della devastazione.

I giocatori potranno affrontare fino a 50 boss e oltre 400 tipi di mostri nell'Early Access, e avranno a disposizione sette diversi sistemi di endgame per Path of Exile 2, che includono le Prove dell'Ascensione, il Delirio, i Rituali e altro ancora. È stato aggiunto anche un secondo livello di difficoltà per la Campagna, Difficoltà Crudele, che permette agli Esiliati di riscoprire Wraeclast in un'ambientazione molto più impegnativa e con maggiori ricompense.

Scoprite civiltà perdute e sconfiggete vari boss nell'Action RPG più atteso del momento, ora disponibile su PC, Steam, PlayStation, Xbox ed Epic Games Store.

