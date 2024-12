Funko Fusion arriva su PS4 e Nintendo Switch

L’ampio roster di Funko Fusion arriva in digitale su PlayStation 4 e Nintendo Switch

Ora sarà ancora più facile addentrarsi nella colossale Wonder Works Factory e imbarcarsi in un viaggio indimenticabile

10:10 Games, in collaborazione con Funko, Inc. e Universal Products & Experiences, ha annunciato che Funko Fusion, il videogioco action-adventure che celebra alcuni dei più famosi brand della cultura pop, è ora disponibile in versione digitale su PlayStation 4 e Nintendo Switch.

In Funko Fusion, i giocatori possono esplorare una moltitudine di mondi ispirati a iconici film, serie tv, fumetti e videogiochi, inclusi Jurassic World, Lo squalo, Ritorno al futuro, La Cosa, Hot Fuzz, Chucky, Battlestar Galactica, Xena - Principessa guerriera, The Umbrella Academy, Masters of the Universe, e molti altri! Un’avventura imperdibile, costellata da nemici da battere ed enigmi da risolvere, per arrivare a sconfiggere il malvagio Eddy Funko.

Da quando è arrivato sul mercato, a settembre, Funko Fusion ha espanso il suo roster di personaggi giocabili grazie a un DLC gratuito, che include Sun Wukong, il Dr. Ian Malcolm da Jurassic World, e Trap Jaw da Masters of the Universe. Mentre il DLC opzionale a pagamento ne aggiunge molti altri ancora, come Bob Ross, Atom Eve e Rex Splode da Invincible, e i personaggi di Wicked di Universal Pictures. Questi e i prossimi DLC arriveranno presto su PlayStation 4 e all’inizio del prossimo anno su Nintendo Switch.

Funko Fusion è scaricabile in digitale su PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox Series X|S, e Steam, mentre l’edizione fisica è disponibile per PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

