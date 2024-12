Indiana Jones e l’antico Cerchio disponibile

Indiana Jones e l’antico Cerchio ora disponibile in accesso anticipato su Xbox Series X|S, PC e Game Pass

La tua avventura di Indiana Jones inizia oggi! Indiana Jones e l’antico Cerchio™ è ora disponibile in tutto il mondo in accesso anticipato su Xbox Series X|S, PC e Game Pass. Sviluppato dall’acclamato studio MachineGames in collaborazione con Lucasfilm Games, questo gioco di avventura fa prendere vita all’iconico archeologo in un’esperienza interattiva di stampo cinematografico completamente nuova.

Guarda l’azione schioccante nel trailer di lancio:

https://www.youtube.com/watch? v=a9CIBW430os&t=1s

Indiana Jones e l’antico Cerchio unisce ambientazioni mozzafiato, intricati rompicapi da risolvere e intensi combattimenti corpo a corpo per un’autentica esperienza in stile Indiana Jones. Ambientato tra gli eventi di Indiana Jones e i Predatori dell’Arca Perduta e Indiana Jones e l’Ultima Crociata, i giocatori vivranno una nuova storia per giocatore singolo basata su narrazione, misteri archeologici, pericoli e intrighi.

I giocatori possono approfittare ora dell’accesso anticipato acquistando la Premium Edition, l’Upgrade alla Premium Edition o la Collector’s Edition del gioco, che fornisce anche accesso al DLC Indiana Jones e l’antico Cerchio: L’Ordine dei Giganti, in uscita nel 2025. Ulteriori dettagli su questo DLC incentrato sulla storia verranno resi noti in seguito.

Indiana Jones e l’antico Cerchio esce ufficialmente in tutto il mondo su Xbox Series X|S, PC e Game Pass il 9 dicembre e arriverà su PlayStation 5 nella primavera del 2025.