NHL 25 - Professional Women's Hockey League disponibile

La primissima integrazione della PWHL presenta le giocatrici e le loro sei squadre - le attuali campionesse della PWHL, le Minnesota Frost , insieme a Boston Fleet, Montréal Victoire, New York Sirens, Ottawa Charge e Toronto Sceptres . Le giocatrici rispondono e reagiscono in modo più autentico grazie all'integrazione della tecnologia SAPIEN che permette di riprodurne le caratteristiche in modo avanzato.

Il debutto della PWHL si estende alle modalità Play Now, Online Versus, Shootout e Season, e le uniformi della PWHL possono essere selezionate in World of Chel, con giocatrici, loghi e uniformi disponibili in HUT. Per un'esperienza PWHL davvero autentica, l'aggiornamento includerà anche una modalità Stagione dedicata di 30 partite con i playoff per vincere la Walter Cup.

Giocatrici e giocatori, loghi e uniformi sono disponibili in Hockey Ultimate Team (HUT), consentendo ai giocatori di divertirsi con i migliori talenti combinando quelli della PWHL e della NHL. Per celebrare ulteriormente l'arrivo della PWHL, i giocatori di Hockey Ultimate Team riceveranno un pacchetto 83 OVR Team Building Choice, con 1 delle 6 giocatrici che rappresentano ciascuna squadra PWHL.

La PWHL fa parte dell’impegno dell’azienda per offrire ai giocatori più modi di giocare a NHL 25. I contenuti recenti includono la serie di eventi a tempo limitato NHL 25 Arcade, un'esperienza arcade 3 contro 3 unica e divertente con Big Heads e potenziamenti. I giocatori potranno inoltre divertirsi con il 4 Nations Face-Off, un torneo all'italiana ospitato dalla NHL e dalla NHLPA con quattro squadre internazionali piene di superstar, che verrà rilasciato all'inizio del 2025, e molto altro ancora.

NHL 25: Nuovo aggiornamento, nuove leghe, nuovo divertimento - EA SPORTS NHL 25 SVELA IL SIGNIFICATIVO HOLIDAY UPDATE INSIEME ALLA PROFESSIONAL WOMEN'S HOCKEY LEAGUE,LA NUOVA SERIE NHL ARCADE E IL 4 NATIONS FACE-OFFL'aggiornamento PWHL di NHL 25 conferma l'impegno di EA SPORTS nel far crescere e nel sostenere lo sport femminile attraverso i suoi giochi EA ha annunciato oggi una partnership pluriennale con la Professional Women’s Hockey League (PWHL), che porterà le giocatrici e le squadre in EA SPORTS NHL 25.

EA Sports NHL 25 Recensione - Oggi vi parlo di NHL 25, un titolo che soddisferà sia i fan della serie che i nuovi arrivati. EA Sports ha inaugurato una nuova era per la serie con NHL 25, un titolo esclusivo per le console di ultima generazione. Abbandonando completamente il passato, gli sviluppatori hanno potuto introdurre innovazioni radicali come ICE-Q e una modalità Franchise completamente rivisitata.

EA SPORTS NHL 25 DISPONIBILE IN TUTTO IL MONDO - ICE-Q Gameplay Intelligence System, la modalità Franchise rinnovata, la presentazione aggiornata e le innovazioni HUT offrono un'esperienza di hockey di nuova generazione.Guardate il Gameplay Trailer ufficiale QUIEA stabilisce un nuovo standard di autenticità nell'hockey con EA SPORTS NHL 25, ora disponibile in tutto il mondo.