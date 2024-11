eFootball riporta in campo il leggendario trio MSN

I fan potranno rivivere i giorni di gloria dell'FC Barcelona con carte in edizione speciale dedicate a Lionel Messi, Neymar Jr e al nuovo ambassador Luis Suarez.

Windsor, UK – Konami Digital Entertainment B.V. è lieta di annunciare l'arrivo in-game di tre nuove carte esclusive dedicate al leggendario trio “MSN”: Lionel Messi, Neymar Jr. e Luis Suarez.

Insieme, questi campioni hanno dominato il calcio europeo. Ora, grazie a una nuova campagna, i fan potranno rivivere le loro incredibili gesta in eFootball.

Un trio di carte Big TimeIl trio MSN torna in campo grazie a eFootball™. Suarez si unisce a Lionel Messi e Neymar Jr., un trio di ambassador ufficiali davvero speciale.

Ottenendo in-game tutte e tre queste incredibili carte, potrete sbloccare la loro famosa esultanza a braccia unite, oltre a ottenere un sicuro vantaggio offensivo!

FC Barcelona 125° AnniversarioIl ritorno del trio MSN è solo uno dei tanti modi in cui eFootball™ celebra lo storico 125° anniversario del club partner FC Barcelona.

La Campagna del 125° Anniversario prevede anche una speciale opportunità Epic: FC Barcelona. Effettuando il login, sarà possibile partecipare ad alcune delle più iconiche partite del club ricreate dalla IA, e ottenere fino a 5 Carte Epic: FC Barcelona sbloccando obiettivi della campagna.

Campagna Black FridayCome da tradizione, eFootball™ celebra il Black Friday con imperdibili offerte!

Due omaggi speciali al login: una carta Highlight: FC Barcelona e una carta Highlight: AC Milan.

Un evento a tema: “European Clubs”. Gli utenti potranno giocare in PvP utilizzando i club dei principali campionati europei e guadagnare fino a 40.000 Exp. e 2 booster token casuali.

Infine, grazie ai risultati complessivi ottenuti durante la campagna, gli utenti potranno riscattare:

3 x Highlight: FC Barcelona chance deal;3 x Highlight: AC Milan chance deal;120,000 GP;108,000 Exp.;100 Monete eFootball™;2 x Skill Training Program;2 x Position Training Program;e un booster token casuale.

