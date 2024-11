Apex Legends: Dallo squarcio DISPONIBILE

Nostalgia Royale - Fai un tuffo nel passato: Apex Legends sta per tornare nel Canyon dei Re! Rivivi i primissimi Apex Games in Nostalgia Royale con le leggende, le armi e il bottino originali. Niente scudi Evo o potenziamenti per le abilità: per sopravvivere, potrai contare solo sulla tua astuzia. Conquista le sfide di Nostalgia Royale per sbloccare nuove leggende e ottenere pack Apex e altre ricompense. Preparati, perché sarà come lanciarsi di nuovo in gioco per la prima volta!