Nhl piange Gaudreau - stella di Columbus investita e uccisa

Gaudreau, un'ala, aveva alle spalle 11 stagioni nella NHL con i Calgary Flames e i Columbus Blu Jackets, dove era approdato nella stagione 2022-2023: con Columbus aveva collezionato 12 gol e 48 assist nelle 81 partite dell'ultima stagione.

La vettura, una Jeep Grand Cherokee, ha travolto i due ciclisti mentre era impegnata nel sorpasso di un Suv

Spettacolo - Johnny Gaudreau, 31enne stella dei Columbus Blue Jackets nella National Hockey League, è morto con il fratello Matthew, 29 anni. I due giovani erano in bicicletta in New Jersey quando sono stati travolti da un'auto, come ha reso noto la polizia dello stato. La vettura, una Jeep Grand Cherokee, ha travolto i due ciclisti mentre era impegnata nel sorpasso di un Suv. La persona che guidava la Jeep, sospettata di essersi messa al volante dopo aver bevuto, dovrà rispondere dell'accusa di duplice omicidio stradale. Gaudreau, un'ala, aveva alle spalle 11 stagioni nella NHL con i Calgary Flames e i Columbus Blu Jackets, dove era approdato nella stagione 2022-2023: con Columbus aveva collezionato 12 gol e 48 assist nelle 81 partite dell'ultima stagione.