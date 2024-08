Brindisi - crolla edificio a Latiano: si scava tra le macerie

Dalle 3 E' crollato nella notte a Latiano nel brindisino un edificio di due piani che ospitava al suo interno un supermercato.

Attualità - E' crollato nella notte a Latiano nel brindisino un edificio di due piani che ospitava al suo interno un supermercato. Dalle 3.50 i vigili del fuoco sono al lavoro con squadre ordinarie, nucleo Usar (Urban Search And Rescue) e cinofili per escludere la presenza di persone sotto le macerie, malgrado l'attività fosse chiusa vista l'ora. L'intervento è ancora in corso.