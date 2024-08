Maltempo in Toscana: nubifragi a Castelfiorentino e Pitigliano - fulmine su Basilica nel Pisano

Con l'ausilio dell'autoscala proveniente dalla sede centrale sono state effettuate verifiche dall'alto dove non si evidenziano criticità.

Attualità - Il maltempo colpisce la Toscana. Dalle 14 do oggi, 18 agosto, sono giunte alla sala operativa dei Vigili del fuoco del Comando di Firenze, circa 30 richieste di intervento legate alle avverse condizioni metereologiche, che hanno interessato i comuni di Castelfiorentino, Gambassi Terme, Empoli per alberi e rami pericolanti, messa in sicurezza di oggetti pericolanti e danni d'acqua. Un violento nubifragio si è abbattuto su Pitigliano (Grosseto) con 25 mm di pioggia caduti in 15 minuti e 80 mm cumulati in poco tempo: "Ha causato il cedimento di un muro, in corso interventi di ripristino", scrive il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani sui social. "Il cumulato di pioggia registrato a Pitigliano ha raggiunto circa 80 mm. Su altre aree della regione - spiega Giani - si sono verificati rovesci temporaleschi sparsi localmente intensi, con una linea temporalesca marcata tra il basso Livornese e la provincia di Firenze.

In quest'ultima, si segnala un forte temporale con un accumulo di circa 65 mm in un'ora a Castelfiorentino. Per le prossime ore si prevede che le precipitazioni si spostino da ovest verso est, interessando progressivamente le zone più interne". Un fulmine ha colpito la copertura della Basilica di San Pietro Apostolo, a San Piero a Grado, frazione del comune di Pisa, scaricando la sua forza su un parafulmine presente sulla sua sommità. Tuttavia una trave in legno è stata interessata da incendio. Una squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta alle 9 circa e ha subito estinto le fiamme scongiurando ulteriori danni alle strutture portanti in legno del tetto. Con l'ausilio dell'autoscala proveniente dalla sede centrale sono state effettuate verifiche dall'alto dove non si evidenziano criticità. A tutela della privata e pubblica incolumità è stato interdetto l'accesso al luogo di culto fino a più approfondite verifiche sulla staticità del trave interessato dall'incendio.

Presenti sul posto l'arcivescovo di Pisa Giovanni Paolo Benotto e personale della protezione civile.