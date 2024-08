Usa - nuovo piano dei Servizi Segreti per proteggere meglio Trump

Queste lastre di vetro sono normalmente previste solo per i presidenti e i vicepresidenti, se ritenute necessarie per le apparizioni all'aperto, un ulteriore livello di sicurezza organizzato e coordinato dal Dipartimento della Difesa.

Attualità - I Servizi Segreti hanno approvato un nuovo piano di sicurezza per proteggere meglio l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante gli eventi della campagna elettorale all'aperto, compreso l'uso di vetri antiproiettile per proteggerlo sul palco. Lo ha confermato un funzionario dei servizi segreti al 'Washington Post'. La nuova procedura arriva dopo che i Servizi Segreti hanno chiesto alla campagna di Trump di sospendere temporaneamente la sua presenza ai comizi all'aperto, dopo che un uomo armato ha sparato diversi colpi di pistola contro il candidato repubblicano nel corso di un comizio all'aperto a Butler, in Pennsylvania, il 13 luglio scorso.

Questi vetri devono essere portati su camion e furgoni

Il piano di erigere vetri antiproiettile per circondare Trump durante gli eventi all'aperto, scrive il quotidiano Usa, "è un importante miglioramento della pianificazione di sicurezza standard dei Servizi Segreti per gli eventi della campagna elettorale dei candidati, secondo il funzionario dei Servizi Segreti, che ha parlato a condizione di anonimato per discutere delle misure di sicurezza sensibili. Queste lastre di vetro sono normalmente previste solo per i presidenti e i vicepresidenti, se ritenute necessarie per le apparizioni all'aperto, un ulteriore livello di sicurezza organizzato e coordinato dal Dipartimento della Difesa". Il Dipartimento della Difesa collabora con i Servizi Segreti per rafforzare la sicurezza del Presidente e del Vicepresidente in carica, ma non aiuta a proteggere i candidati alla presidenza. I Servizi Segreti in genere preferiscono eventi al chiuso per i presidenti e i vicepresidenti, riducendo la necessità di questi vetri.

"Gli ex presidenti e i candidati non ricevono normalmente vetri antiproiettile o supporto dal Dipartimento della Difesa", ha detto il funzionario. "Questi vetri devono essere portati su camion e furgoni". Con l'obiettivo di proteggere meglio Trump, un funzionario dei Servizi Segreti ha detto che l'agenzia ha iniziato a posizionare il materiale e il vetro balistico in tutto il Paese in vari luoghi, dove il personale governativo può facilmente accedervi per gli eventi della campagna di Trump. I Servizi Segreti aggiungeranno anche altri strumenti tecnici di sicurezza che normalmente non vengono forniti ai candidati presidenziali, ha confermato un funzionario dei Servizi Segreti, che però non ha voluto descrivere quali fossero questi strumenti. Queste misure tecniche di sicurezza potrebbero includere l'uso di droni. L'ufficio affari pubblici dei Servizi Segreti ha rifiutato di commentare il cambiamento.