Incendi a Roma - evacuati Hydromania e abitazione a Trigoria

Attualità - Prosegue il lavoro dei vigili del fuoco per domare gli incendi divampati nel primo pomeriggio di oggi a Roma. Gli agenti della Polizia Locale sono impegnati nelle chiusure e nella messa in sicurezza delle aree interessate ai roghi, il primo in via della Pisana direzione fuori, intorno alle 14, tra via della Pisana, via del fosso della Magliana e via del Ponte Pisano. Le fiamme si sono estese fino a lambire Hydromania, dove sono accorse altre pattuglie del Gruppo Aurelio fornendo ausilio ai vigili del fuoco per le operazioni di evacuazione del parco acquatico, disposte in via precauzionale dai vigili del fuoco. L’altro incendio si è sviluppato in via di Trigoria all'interno di un area recintata e sta interessando sterpaglie e balle di fieno. Necessaria l’evacuazione anche di un’abitazione. Sul posto le pattuglie del gruppo IX Eur della Polizia Locale per delimitare la zona.