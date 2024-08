Brindisi - crolla trullo a Cisternino: uomo muore sotto le macerie - ferita una donna

Un uomo è morto nel crollo di un trullo a Cisternino, in provincia di Brindisi.

Attualità - Un uomo è morto nel crollo di un trullo a Cisternino, in provincia di Brindisi. I vigili del fuoco, al lavoro da questa mattina, anno trovato il corpo del 55enne rimasto intrappolato per ore sotto le macerie. Vano è stato ogni tentativo di rianimazione. Nel crollo, provocato da un'esplosione per una fuga di gas, è rimasta ferita anche una donna che è stata trasportata in ospedale.