Venezuela - deputato Davila arrestato dopo intervista con Adnkronos

Americo de Grazia, altro amico, storico volto dell’opposizione venezuelana e cittadino italiano, del quale non si hanno più notizie da oltre 24 ore.

Williams è anche cittadino portoghese

Attualità - "Siamo sconvolti nell’annunciare che soltanto 5 ore dopo l’intervista dell’amico On. Williams Dávila all’Adnkronos, nella quale lo stesso si è appellato alla Premier Giorgia Meloni e poche ore dopo la mia ultima telefonata con lui, a Caracas, il regime lo ha sequestrato illegalmente in piazza attraverso i collettivi. Non abbiamo più notizie circa le sue sorti, siamo in costante contatto con la sua famiglia e con gli Amici dell’opposizione venezuelana". Ad affermarlo è Alessandro Bertoldi, Direttore esecutivo dell’Istituto Milton Friedman, organizzazione con sede in Roma presente in oltre 30 Paesi al mondo. "Williams - sottolinea - è un vero leone della libertà, è stato governatore di Merida e membro del parlamento, è uno dei più affermati leader dell’opposizione e da 5 anni fa parte del Comitato scientifico del nostro Istituto Friedman. Williams è anche cittadino portoghese".

"Chiediamo immediatamente alla Comunità internazionale e in particolare ai governi di Portogallo e Italia - sottolinea ancora Bertoldi - ogni sforzo possibile per la sua liberazione, così come per quella di tutti i prigionieri politici in Venezuela. Denunciamo inoltre la sparizione dell’On. Americo de Grazia, altro amico, storico volto dell’opposizione venezuelana e cittadino italiano, del quale non si hanno più notizie da oltre 24 ore. L’Unione Europea ha il dovere morale, civile e giuridico di intervenire ed esercitare ogni pressione per la liberazione dei dissidenti politici, tanto più quando questi sono anche cittadini europei".