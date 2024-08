La Stagione delle Orde Infernali di Diablo IV è disponibile

La Stagione delle Orde Infernali è disponibile ora! Con una nuova modalità a ondate, questa stagione è colma di demoni da trucidare e ricompense da ottenere.

Per la prima volta, questa nuova modalità sarà disponibile in entrambi i Regni con una serie di missioni stagionali nel Regno Stagionale e una serie di missioni ridotte nel Regno Eterno. Le Brecce Infernali saranno inizialmente disponibili solo nel Regno Stagionale, in seguito saranno presenti anche nelle Orde Infernali assieme alla progressione stagionale e al Percorso Stagionale.

Ci sono un sacco di cambi in arrivo in questa stagione e più di 50 nuovi oggetti unici e leggendari che saranno disponibili anche dopo il termine. Il team ha anche appreso molto dal PTR più recente e ha approfondito i cambi effettuati durante l'ultima diretta live d'aggiornamento sullo sviluppo.

Qui maggiori dettagli sulla Stagione delle Orde Infernali. Per tutte le modifiche apportate dopo l’ultimo PTR, è possibile controllare le note della patch qui. Per tutte le novità su Diablo IV, è possibile visitare il sito ufficiale.