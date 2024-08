Elezioni Usa - Kamala Harris sceglie Tim Walz come candidato vice

Immediata la reazione della campagna di Donald Trump, che ha iniziato a definire Walz un liberale incompetente.

Attualità - Kamala Harris ha scelto il governatore del Minnesota, Tim Walz, come candidato alla vice presidenza in ticket con lei nella corsa alla Casa Bianca. Lo riferisce la Cnn, citando diverse fonti. Walz, ex insegnante e ex comandante nella Guardia Nazionale, è al secondo mandato come governatore del Minnesota e presiede la Democratic Governors Association. In passato, per 12 anni ha rappresentato al Congresso un distretto che, prima e dopo la sua parentesi, è stato un feudo elettorale repubblicano. Immediata la reazione della campagna di Donald Trump, che ha iniziato a definire Walz "un liberale incompetente".