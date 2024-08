Addio a Feliciano Campi - editore di TV Sorrisi e Canzoni e Almanacco Barbanera

E' venuto a mancare oggi Feliciano Campi, editore dello storico Almanacco Barbanera, che nel 2023 era stato proclamato Commendatore al merito della Repubblica italiana.

Attualità - E' venuto a mancare oggi Feliciano Campi, editore dello storico Almanacco Barbanera, che nel 2023 era stato proclamato Commendatore al merito della Repubblica italiana. Amici, collaboratori e dipendenti - si riferisce in una nota - lo ricorderanno per le sue rare qualità umane e professionali, per il rispetto che dimostrava nei confronti delle persone e dell'ambiente". "Rappresentante della terza generazione di una famiglia di editori, Feliciano Campi è stato un imprenditore lungimirante, pur restando fedele ai valori della tradizione. Amava la sua famiglia, l’odore della carta e la qualità della vita che la campagna umbra gli offriva. Furono queste passioni che tra gli anni '80 e '90 lo convinsero prima a cedere il suo prodotto editoriale di punta, 'TV Sorrisi e Canzoni', e poi a tornare definitivamente in Umbria, a Foligno e poi a Spello.

Qui si dedicò interamente alle edizioni Barbanera e al progetto umanistico che esse incarnano, nonché agli affetti familiari, con la moglie Andrea e i figli Diego e Luigi. Nel 2015 ebbe la soddisfazione di veder entrare l’Almanacco nel patrimonio documentario Unesco". L’ultimo saluto a Feliciano Campi si terrà alla Casa Funeraria Diotallevi di Foligno da domani 3 agosto a martedì 6.