Grave incidente a Calusco d'Adda - donna morta in frontale nella Bergamasca

Attualità - Grave incidente nel pomeriggio di oggi a Calusco d'Adda, in provincia di Bergamo, dove poco dopo le 14 un'auto si è scontrata frontalmente con un camion lungo la strada provinciale 170. Nell'incidente una donna di 54 anni, passeggera dell'auto, è morta. Soccorsi dal 118 ma non trasportati in ospedale il conducente il 27enne che guidava l'auto e l'autista del camion, di 46 anni. Lo rende noto l'azienda regionale di emergenza urgenza della Lombardia, intervenuta con elisoccorso, auto infermieristica e ambulanza, insieme a vigili del fuoco e carabinieri.